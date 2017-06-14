Bayrama ülkelerinde girmek isteyen Suriyeliler sınır kapısına akın etti

MURAT SEVİNÇ 1991 yılı Haziran’ı. Her zamanki gibi bütünlemelerim var ama o zamanlar Eylül ayında yapılıyor. Bu da demektir ki yaklaşık iki buçuk ay geçirebilirim aile yanında. Çalışma isteği var. Yazı öyle değerlendirmek istiyorum da neresi olacağına karar veremiyorum. Basit bir herif olduğum için şöyle düşündüm; madem sinema seviyorum o zaman bir sinemada […]