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Bayrama ülkelerinde girmek isteyen Suriyeliler sınır kapısına akın etti


 

Ramazan Bayramı nedeniyle ülkelerine gitmek isteyen Suriyeliler Kilis’teki Öncüpınar Sınır Kapısı’na akın etti.

Fotoğraflar: DHA

KilisvValiliği, 13- 23 Haziran tarihleri arasında Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin ve Çobanbey bölgelerine bayram nedeniyle gidiş- dönüşlere izni verileceğini duyurmuştu.

Bu kararın ardından ülkesine gitmek isteyen yüzlerce Suriyeli, dünden itibaren Öncüpınar Sınır Kapısı’na yığıldı.

Sınır kapısında yoğunluk oluşunca polis demir bariyerlerle güvenlik önlemi aldı. Dün başlayan ve bugün de devam eden geçişler sırasında meydana gelen izdihamda çok sayıda kişi ezilme tehlikesi geçirdi. İzdihamda fenalaşanlara sağlık görevlileri yardımcı oldu.

Yanlarında kişisel eşya götürmelerine izin verilen Suriyeliler, pasaport veya geçici olarak verilen AFAD tanıtım kartlarını göstererek İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nün işlemlerinin ardından ülkelerine geçiyor.

Bayramı ülkelerinde geçirecek Suriyeliler, 14 Temmuz’a kadar yeniden Türkiye’ye dönebilecek.

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