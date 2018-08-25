Bayram ziyaretinin ‘gösterdiği’: Denizlispor’un çöpten çıkan kupaları saksı olmuş

Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Denizlispor’un Süper Lig’e ilk çıktığı 1983 yılında aldığı kupa dahil çöpe atılan iki şampiyonluk kupasını bulan bir yurttaş, kupaları evine götürüp çiçeklerine saksı yaptı.

Yaklaşık iki hafta önce Organize Sanayi Bölgesi’nde bir işletme çalışanının iki çuval kupayı çöpe attığını gören 75 yaşındaki Hüseyin Yılmaz, kupaları alarak Babadağ’ın Karaçöplen Yaylası’ndaki evine götürdü. Çoğunluğu küçük önemsiz kupalardan oluşan yığının arasında Denizlispor tarihinin yattığı fark etmeyen Yılmaz, kupaların bir kısmını yayla evinin duvarına döşedi ve saksı olarak kullandı. İçine fesleğen dikilen kupalar bir süre bu duvarda kaldı.

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Denizli’nin amatör spor kulüplerinden biri olan Akkonakspor’un yöneticisi Hakan Karaca bayram ziyaretinde akrabası olan Hüseyin Yılmaz’ın evine gitti. Bu sırada duvarda dizili kupaları fark eden Hakan Karaca, kaideler üzerindeki yazıları okuyunca kupaların Denizlispor’a ait olduğunu fark etti. Kupalardan birinin üzerinde, ‘1982-83 Türkiye 2’nci Lig B Grubu Birincisi’ yazısını gören Karaca, kupanın Ahmet Dartar başkanlığındaki Denizlispor’un o dönemki adı 1’inci Lig olan Süper Lig’e ilk kez çıktığı yıla ait olduğunu fark etti.

Kadrosunda Tuncay Özbek, Metin Bayındır, Kenan Atay ve Mesut Bakkal gibi dönemin önemli oyuncularının olduğu Denizlispor’un Karşıyaka ve Altınordu ile çekiştiği sezonda elde edilen şampiyonluk kupasının yayla evinde bulunmasına anlam veremeyen Karaca, ikinci kupanın üzerindeki, ‘Türkiye Profesyonel 2’nci Ligi Yükselme Grubu İkincisi’ yazısını fark ettiğinde her iki kupanın da Denizlispor’a ait olduğunu anladı. Yeşil-siyahlıların 2’nci Lig 3’üncü Grup’u lider olarak bitirdiği 1993-94 sezonuna ait olan kupanın ardından Yükselme Grubu’ndaki ikincilik için verildiği ortaya çıktı.

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Taşınma ya da haciz

Denizlispor, o sezon Yükselme Grubu’nda ikinci olarak Petrol Ofisi ve Vanspor ile birlikte yeniden Süper Lig’e çıkmıştı. Tarihi değerleri kurtaran Hüseyin Yılmaz, kupaların Denizlispor tarihi açısından önemi fark ettikten sonra yuvaya dönmeleri için Hakan Karaca’ya teslim etti.

Kupaları Denizli’ye getiren Yılmaz, “Bunların gerçek kupalar olduğuna ihtimal vermediği için 15 gündür evde tutuyormuş. Biz ziyaretine gittiğimizde kupaların saksı olduğunu fark ettik. Bunlar Denizlispor için tarihi öneme sahip. Bu kupalar uğruna sarf edilmiş büyük emekler var” dedi.

Denizlispor’un çöpte bulunup saksı yapılan şampiyonluk kupalarının yüzeylerinin uzun süre dışarıda kalmaktan deforme olup oksitlendiği gözlenirken tarihi değerlerin nasıl kaybolduğu da soru işareti yarattı. Farklı dönemlerde taşınan Denizlispor, kupalarının büyük bir bölümünü Haluk Ulusoy Tesisleri’nde sergiliyor. Kupaların taşınma sırasında kaybolmuş olabilecekleri öngörülüyor. Yakın geçmişe kadar pek çok kez icra işlemleri ile karşı karşıya kalan Denizlispor’da kupaların haczedilmiş olabileceği veya haczedilme tehlikesine karşın kulüp dışına çıkarılıp ardından kaybolma ihtimalleri de tartışılıyor.

‘Tamamını teslim alıp bakımdan geçireceğiz’

Tarihi şampiyonluk kupalarının saksı olarak ortaya çıkmasından sonra Denizlispor Başkanı Mustafa Üstek’in talimatıyla yeşil-siyahlı yöneticiler devreye girdi. Başkan yardımcısı Taner Atilla, kupaların Denizlispor müzesine geri dönmesi için çalışma başlattı. Atilla, “Duyar duymaz müdahale ettik. Gerekli girişimlerde bulunduk. Hakan Karaca arkadaşımız da son derece pozitif yaklaştı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Başka da kupaların olduğunu öğrendik. Tamamını teslim alıp bakımdan geçireceğiz. Daha sonra Denizlispor müzesine kaldıracağız. Bu kupaların bizim için manevi değeri inanılmaz büyük. Parayla asla ölçülemez. Bunu yapanlar da ayıp etmişler” diye konuştu.