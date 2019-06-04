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Yaramazlara biraz batar!

Bayram tatilinde dört günlük kaza bilançosu: 36 ölü, 275 yaralı

Ramazan Bayramı’nın birinci günü ve tatilin dördüncü günü olan bugün de, aile ziyaretleri ve tatil için yollarda olanlar yoğunluk oluşturdu. Tatilinin başladığı cuma günü saat 18.00’den bugün saat 18.00’e kadar meydana gelen 94 kazada, 36 kişi hayatını kaybetti, 275 kişi yaralandı.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

Bugün saat 18.00’e kadar dokuz ilde meydana gelen 11 kazada, 2 kişi yaşamını yitirdi, 44 kişi yaralandı. Böylelikle bayram tatilinin ilk 4 günündeki kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 36, yaralıların sayısı ise 275 oldu.

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Tatilin ilk günü olan cumartesi, Van, Kayseri, Elazığ, Balıkesir, Konya, Karaman, Düzce İzmir, Kırıkkale, İstanbul, Sivas, Mardin, Aksaray, Bursa, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Tekirdağ, Karabük, Malatya ve Mersin’de meydana gelen 32 kazada, 13 kişi yaşamını yitirdi, 96 kişi yaralandı.

Tatilin ikincinci günü olan pazar, Trabzon, Kocaeli, Malatya, Antalya, Afyonkarahisar, Bartın, İstanbul, Aksaray, Sakarya, Kocaeli, Kütahya ve Mersin’de meydana gelen 23 kazada, 10 kişi yaşamını yitirdi, 66 kişi yaralandı.

Tatilin üçüncü günü olan dün ise Karabük, İstanbul, Ankara, Bursa, Kayseri, Osmaniye, Antalya, Çorum, Tokat, Şanlıurfa, Adıyaman, Aksaray, Bartın, Kütahya, Manisa, Zonguldak, Niğde ve Muğla’da meydana gelen 28 kazada, 11 kişi yaşamını yitirdi, 69 kişi yaralandı.

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Bayram tatilinin dördüncü gününde Bursa, Adıyaman, Şanlıurfa, Kayseri, Sivas, Mersin, Kahramanmaraş, Bingöl ve Antalya’da meydana gelen 11 kazada iki kişi yaşamını yitirdi, 44 kişi yaralandı.

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