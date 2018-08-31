Bayram tatili verisi: Kredi kartıyla 6.1 milyar lira ödeme yapıldı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), 20-24 Ağustos tarihlerine denk gelen Kurban Bayramı ve arife gününde kartlarla 6.1 milyar lira ödeme yapıldığını açıkladı.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre, toplam 6 milyar liralık harcamanın 2.9 milyar liraya denk gelen yüzde 47’si market, akaryakıt istasyonları ve giyim sektöründe gerçekleşti.

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En fazla harcama yapılan market sektörü toplam kartlı ödemelerin yüzde 20’sini oluştururken; akaryakıt istasyonları yüzde 17’sini, giyim sektörü ise yüzde 10’unu oluşturdu.

Yemek sektörü kartlı ödemelerin yüzde 8’ini, konaklama sektörü ise yüzde 5’ini oluşturarak en fazla harcama yapılan sektörler arasında yer aldı.

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Kurban Bayramı’nda yapılan kartlı ödemeler 2017 yılı Kurban Bayramı’na göre, en fazla artışı yüzde 50 ile seyahat acenteleri sektöründe gerçekleştiğini gösterdi.

Seyahat acenteleri sektörünü yüzde 44 artışla akaryakıt istasyonları ve yüzde 34 artışla hava yolları sektörleri takip ederken; yüzde 32 artışla çeşitli gıda sektörü ve yüzde 30 artışla yemek sektörü geçen yıla göre en fazla artış gösteren diğer sektörler arasında yer aldı.

Arefe gününde yaklaşık 2.4 milyar liralık kartlı ödeme yapılırken, bu tutar Kurban Bayramı’nda toplam beş günde yapılan ödemelerin yaklaşık olarak yarısını oluşturdu. Pazartesi günü en fazla kartlı işlemin gerçekleştiği saat aralığı 15.00-16.00 olurken en fazla işlemin yapıldığı dakika ise 15.43 oldu.

Yurt dışı harcamalar azaldı

Kurban Bayramı’nda yaklaşık 6.1 milyar TL tutarında yapılan kartlı ödemelerin yurt içi ve yurt dışı dağılımı incelendiğinde; bu tutarın 268 milyon TL’sinin yurt dışında, 5 milyar 852 milyon TL’sinin ise yurt içinde yapıldığı görülüyor.

Geçen yıl Kurban Bayramı’nda yapılan kartlı ödemelerin ise 288 milyon TL’si yurt dışında, 4 milyar 661 milyon TL’si ise yurt içinde gerçekleşmişti. Geçen yıl Kurban Bayramı döneminde yüzde 6 olan yurt dışı kartlı ödeme payının bu yıl yüzde 4’e gerilemesi ve yurt dışı kartlı ödeme tutarının geçen yıla göre azalması, tatil döneminde yurt içinin tercih edildiğinin en büyük göstergesi olarak göze çarpıyor.