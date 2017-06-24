Bayram tatili trafik çilesiyle başladı

Bayram, tatilciler için trafik çilesiyle başladı.

Dün iftar ve sahurdan sonra yola çıkan tatilciler, Bolu Dağı Tüneli’ne doğru yoğun trafikle karşılaştı. Adıl adım ilerleyen trafik, tünel girişinde zaman zaman durma noktasına geldi.

Bir sürücü sahurda İstanbul’dan yola çıktığını ve altı saatte Bolu Dağı Tüneli’ne gelebildiğini söyledi. Başka bir sürücü de saat gece yarısı yola çıkmasına rağmen sabah 09.00’da Bolu Dağı’na ulaştığını belirtti.

Çanakkale’de 5 kilometre feribot kuyruğu

Çanakkale Boğazı’ndan geçmeyi tercih edenler de feribot iskelelerinde 5 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Tatilini Gökçeada’da geçirecekler Kabatepe feribot iskelesinde, Bozcaada’ya gidecek tatilciler ise Geyikli feribot iskelesinde çile çekti.

Bölgede toplam 17 feribot saatsiz olarak sefer yapıyor.