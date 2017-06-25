Bayram tatili bilançosu: Şimdiye dek 48 kazada 34 kişi hayatını kaybetti

Bayram tatili süresince şimdiye dek 48 trafik kazasında 34 kişi hayatını kaybetti, 234 kişi yaralandı.

DHA’nın derlediği bilgilere göre 23 Haziran akşamından bugün akşam saatlerinde kadar yurdun dört bir yanından kaza haberleri geldi. Kazaların bilançosu ağır oldu.

23 Haziran

Mesai saatinin sona ermesiyle birlikte tatilciler yola çıkarken Adıyaman, Erzincan, Kastamonu, Kocaeli Çanakkale ve Sivas’ta meydana gelen altı kazada bir kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

24 Haziran

Bursa’da dört, Eskişehir’de üç, İstanbul, Manisa ve Samsun’da ikişer, Ankara, Karabük, Antalya, Adıyaman, Erzurum, Kastamonu, Mersin, Tekirdağ, Çanakkale, Kütahya, Erzincan, Zonguldak, Uşak, Kırıkkale, Aksaray, Sivas, Gümüşhane ve Kırşehir’de birer olmak üzere 30 trafik kazası meydana geldi, 26 kişi hayatını kaybetti, 128 kişi yaralandı.

25 Haziran

Ramazan Bayramı’nın birinci gününde saat 16.00’ya kadar Balıkesir, Niğde, Muğla, Aydın, Karaman, Burdur, Eskişehir, Çanakkale, Konya, Kayseri, Edirne, Sakarya, Adıyaman’daki 13 kazada yedi kişi yaşamını yitirdi, 86 kişi yaralandı.