Bayram tatili bilançosu ağırlaşıyor: Trafik kazalarında 64 kişi hayatını kaybetti

Bayram tatili boyunca trafik kazalarında 64 kişi hayatını kaybetti, 379 kişi yaralandı.

DHA’nın derlediğine göre 23 Haziran akşamından bugün akşam saatlerinde kadar yurdun dört bir yanından kaza haberleri geldi. Kazaların bilançosu ağır oldu.

23 Haziran

Mesai saatinin sona ermesiyle birlikte tatilciler yola çıkarken Adıyaman, Erzincan, Kastamonu, Kocaeli Çanakkale ve Sivas’ta meydana gelen altı kazada bir kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

24 Haziran

Bursa’da dört, Eskişehir’de üç, İstanbul, Manisa ve Samsun’da ikişer, Ankara, Karabük, Antalya, Adıyaman, Erzurum, Kastamonu, Mersin, Tekirdağ, Çanakkale, Kütahya, Erzincan, Zonguldak, Uşak, Kırıkkale, Aksaray, Sivas, Gümüşhane ve Kırşehir’de birer olmak üzere 30 trafik kazasında 26 kişi hayatını kaybetti, 128 kişi yaralandı.

25 Haziran

Ramazan Bayramı’nın birinci gününde saat 16.00’ya kadar Balıkesir, Niğde, Muğla, Aydın, Karaman, Burdur, Eskişehir, Çanakkale, Konya, Kayseri, Edirne, Sakarya, Adıyaman’daki 13 kazada yedi kişi yaşamını yitirdi, 86 kişi yaralandı.

Son olarak, Gaziantep’te meydana gelen kazada yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Hatay’da gerçekleşen kazada dört kişi hayatını kaybederken, Adıyaman’daki kazadaysa 3 kişi yaralandı.

26 Haziran

26 Haziran’daki kazalarda 16 kişi hayatını kaybetti, 90 kişi yaralandı.

27 Haziran

Bugün İzmir, Sakarya, Antalya, Kocaeli, Şanlıurfa, İstanbul, Adıyaman, Çorum ve Bursa’daki kazalarda saat 16.00 itibariyle altı kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Böylece tatilcilerin yola çıktığı geçen cuma akşamından bu yana trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 64’e, yaralananların sayısı da 379’a yükselmiş oldu.