Bayram öncesine istiyorlar: MHP’den ‘af’ talebine Dante’li savunma

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

MHP, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan kabul görmeyen genel affın bayramdan önce çıkarılmasını istedi.

Yazılı açıklama yayınlayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, partinin genel başkanı Devlet Bahçeli’nin 12 Mayıs’taki ilk af çağrısını anımsattı.

Reklam

Yıldız, Bahçeli’nin ‘terör ve teröristle iç içe geçmiş, beyan ve telkinleriyle onlarca masum vatandaşın katline sebep olmuş, eline ülkücü kanı bulaşmış bazı kişilerin cumhurbaşkanı adayı yapılmasını sert bir şekilde eleştirdiğini’ öne sürdü.

‘Malum şahıslar’ın hukuka ‘şeklen’ uygun olan cumhurbaşkanı adaylığının kamu vicdanını derinden yaralandığını savunan Yıldız, ‘bayram öncesi kader kurbanlarına af getirilmesinin toplumsal barışa katkı sağlayacağını’ iddia etti.

Reklam

Dante’li savunma

MHP’li yönetici, sözlerine şöyle devam etti: “SP’nin adayı anadilde eğitim istemekte, CHP’nin adayı Edirne Cezaevinde yatan Demirtaş’ı ziyaret ederek serbest bırakılmasını istemekte. Demirtaş’a özgürlük yarışında İP kurucuları da diğerlerinden geri kalmamaktadır. Özgürlük kampanyaları düzenledikleri bu kişinin PKK terör örgütünün hizmetkarı olduğunu, beyan ve tahrikleriyle onlarca kişinin katline sebep olduğunu bu zevat bilmiyor mu? Af çıkarmak Anayasamızın 87’nci maddesinde yazılı olduğu şekilde TBMM’nin yetkileri içindedir. MHP’nin Meclisteki milletvekili sayısı bellidir, ancak af kanununun çıkarılması konusunda kararlıdır. Dünyada suç ve suçluyu toplum hayatından tamamen çıkarmış hiçbir ülke yoktur. Af adalet ve genel menfaat düşüncesiyle suç işleyen kişinin cezalandırılmasından veya hükmedilmiş cezanın infazından vazgeçilmesini kapsayan yasal düzenlemedir. Devletler bağlı vatandaşlarına alicenap olur, müsamahalı davranır. Medeniyet demek af ve müsamaha demektir.”

Yıldız, cezaevlerinde adli tutuklu ve hükümlü sayısının 200 bin kişinin üzerinde olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: “Dante’nin Cehennemi’nin kapısında yazılı olduğu gibi ‘Buraya girenler, bütün ümitlerinize veda ediniz’ cümlesini mi yazacağız? Cezaevi koğuşlarında tutuklu ve hükümlüler vardiya usulü yatmakta, 10 kişilik koğuşta 30 kişi kalmaktadır. İnsan doğasına aykırı bu hal cezaevlerini suçlunun psikolojik ve sosyal bünyesini tedavi edecek kurumlar olmaktan hızla uzaklaştırmaktadır.”

Kimler af kapsamında değil?

Açıklamada, MHP’nin istediği aftan muaf tutulacaklar da listelendi:

“* 5237 Sayılı ceza kanununun 302. maddesi ile 316. maddesi arasında düzenlenen ‘Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar’ başta olmak üzere;

* TCK’nun 188. maddesinde düzenlenen uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçları af kapsamı dışındadır.

* TCK’nun 103.Maddesinde düzenlenen çocukların cinsel istismarı af kapsamı dışındadır.

* TCK’nun 82. Maddesinde düzenlenen adam öldürmenin nitelikli halleri düzenleyen af kapsamı dışındadır.

* Anayasanın 169. maddesinde düzenlenen ormana karşı suçlar hariç olmak üzere, 5237 sayılı ceza kanunun ile özel kanunlardaki suçlar için af kanunu çıkarılması toplumsal bir talep, hukuki bir zorunluluktur.”