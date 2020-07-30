Bayram öncesi Eminönü’nde satışlar esnafın istediği gibi gitmedi

İstanbullular, bayram alışverişi için her zaman olduğu gibi Fatih ilçesi sınırlarındaki Eminönü’nü tercih etti. Ancak esnaf, Covid-19 salgını nedeniyle umduğu satışı yapamadı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre, Eminönü’ndeki tarihi Mahmutpaşa Çarşısı ile diğer işyerlerinde alışveriş hareketliliği yaşanırken, en çok tercih edilen ürünlerin başında lokum, şeker, kuruyemiş ve kuru kahve vardı.

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Salgın önlemleri kapsamında esnafın maske ve eldiven takarak satış yaptığı, vatandaşların da sosyal mesafe kuralına uyarak iş yerlerine sırayla girdiği görüldü.

Çarşı esnafı, corona virüsü tedbirlerinin daha sıkı uygulandığı Ramazan Bayramı’na kıyasla bu bayramda ilginin arttığını ancak geçen yıllara nazaran işlerinin düştüğünü dile getirdi. Özellikle tekstil ve giyime yönelik hizmet veren esnaf, ilginin az olmasından yakındı.

‘İşler dip yaptı’

Mahmutpaşa’da 25 yıldır giyim eşyası satan Cemal Altun, salgın nedeniyle bu sene işlerin dip yaptığını belirterek şunları söyledi: “Bu ‘corona’nın çıkması piyasayı mahvetti. Çünkü insanlar korkuyor. Korkudan gelemiyorlar. Herkes kendi oturduğu semtte, mahallesinde alışveriş yapıyor. Gelip bu kalabalığın içerisine girip de ‘Hastalık eve götürebilirim’ korkusuyla kimse gelmiyor.”

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Önceki bayramlarda Mahmutpaşa’nın daha yoğun olduğunu dile getiren Altun, “Önceki bayramlar daha kalabalıktı. Burada izdiham yaşanıyordu. Aşırı bir kalabalık vardı. Şimdi hiç öyle bir şey yok” ifadelerini kullandı.

Bayram arifesinde ağırlıklı olarak şekerleme alışverişi yapıldığını anlatan Altun, elbisenin alınacaklar listesinde en sona konulduğunu ifade ederek söyle devam etti: “Karnın acıktığı zaman mutlaka karnını doyurursun ama elbisen yırtık da olsa onunla idare edersin. Çünkü elbise en son şey. Kimse elbiseyi düşünmüyor, herkes boğazını düşünüyor. Eksiden fakirlik vardı, yoksulluk vardı. Yırtık elbise vardı, yamalı elbise vardı ama artık bütün elbiseler, günlük giyindiğimiz elbiseler bayramlık gibi.”

‘Herkes bulunduğu semtten alışveriş yapmak istiyor’

Çarşıda ayakkabı satışı yapan Erhan Parlakgöz de 80 yıldır dört kuşak aynı dükkanda hizmet verdiklerini aktardı.

Dükkanı 15 yıldır kendisinin işlettiğini ifade eden Parlakgöz, son yıllarda AVM’lerin yaygınlaşmasıyla işlerin azaldığını, salgın döneminde de işlerin çarşıda daha da durulduğunu savundu.

Alışveriş yapacak insanların pandemi dolayısıyla temastan kaçındığına işaret eden Parlakgöz şu ifadeleri kullandı: “İnsanlar temastan tedirgin. Herkes bulunduğu semtten alışveriş yapmak istiyor. Kim nereye yakınsa oraya gitmek istiyor. Civarlara çok fazla yönelmiyorlar. Bu bölgede, Mahmutpaşa civarında en yakın Fatih bölgesinden buraya gelir insanlar. Onun haricinde çok da fazla seçenekleri yok. Zeytinburnu’nda oturan bir insan oradaki alışveriş merkezini tercih ediyor şu süreçte.”

Bayram alışverişi için Eminönü’ne giden Ramazan Gürbüz ise bayramı memleketi Adıyaman’da geçireceğini, yanında hediyelik lokum alıp götürmek için Eminönü’ne gittiğini söyledi.

Mehmet Derici de bayram alışverişinin güzel geçtiğini, salgına rağmen vatandaşların alışveriş yaptığını belirtti.

Bayram için neye ihtiyaç varsa alacağını anlatan Derici, “Kolonyasından, kahvesinden, şekerinden, ikramlıklardan hepsinden alıyoruz. Allah’a şükür” ifadelerini kullandı.