Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bayram namazı sadece Ankara’da, kısıtlı sayıda katılımla kılındı

Ramazan Bayramı namazı, corona virüsü tedbirleri kapsamında yalnızca Ankara’da Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kısıtlı sayıda cemaatin katılımıyla kılındı. İstanbul’da ise ibadete kapatılan camiler, bayram sabahı boş kaldı.

Fotoğraflar: DHA

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan Bayramı namazını kıldırarak, bayram hutbesini okudu. Ankara Valisi Vasip Şahin de cemaat arasında yer aldı. Namaz öncesinde Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, vaaz verdi. Namaz, İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı cami ve mescitlerde ibadet genelgesindeki esaslar uygulanarak kılındı.

Reklam

Erbaş hutbesinde, 29 Mayıs’ta camilerin tekrar ibadete açılacağını belirterek, toplu ibadet için belirlenen kurallara dikkat çekti.

Cuma sadece Beştepe Millet Camii’nde, Diyanet’in belirlediği kişilerle kılındı

SON HABERLER

14 bin 120 ‘oltalama’ sitesi erişime kapatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı tarafından ortak yapılan çalışmalarda bu yılın ilk beş ayında 14 bin 120 ‘oltalama’ sitesi erişime kapatıldı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...