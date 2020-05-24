Bayram namazı sadece Ankara’da, kısıtlı sayıda katılımla kılındı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı tarafından ortak yapılan çalışmalarda bu yılın ilk beş ayında 14 bin 120 ‘oltalama’ sitesi erişime kapatıldı.