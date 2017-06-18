Bayram etkisi: Otobüs biletleri büyük ölçüde tükendi

Ramazan Bayramı yaklaşırken otobüs biletleri büyük ölçüde tükendi.

Otobüs firmalarında bilet kalmadığını ve Ramazan Bayramı dolayısıyla tatil hareketliliğinin bugün itibarıyla başladığını söyleyen Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı ve TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclis Başkanı Mustafa Yıldırım, yoğunluğun 3 Temmuz’a kadar sürmesini beklediklerini söyledi.

Bayramı da kapsayan 15 günlük süre boyunca yaklaşık 13 milyon yolcunun taşınacağını ifade eden Yıldırım, “Otobüslerimiz 260 bin sefer yapacak ve 600 milyon liralık bilet satılacak. Biletler büyük ölçüde tükendi” diye konuştu.