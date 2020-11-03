Bayraklı belediye başkanı: Yıkılan apartmanlarla ilgili rapor ‘tavsiye raporu’

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, depremde yıkılan Rızabey ve Doğanlar apartmanları için Bayraklı Belediyesi Deprem Etüt Merkezi’nin hazırladığı raporların, bina yönetimlerinin talebi üzerine hazırlanmış, ‘tavsiye niteliğinde raporlar’ olduğunu söyledi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Sandal, Rızabey Apartmanı için 2012’de, Doğanlar Apartmanı için de 2018’de verilen raporlara ilişkin şu açıklamalarda bulundu: “Burada hazırlanan rapor, Bayraklı Belediyesi Deprem Etüt Merkezi’ne vatandaşlarımızın bildirmeleri, talep etmeleri sonucunda hazırlanan bir tavsiye raporu. Yani vatandaş, binasıyla ilgili herhangi bir sıkıntısı veya endişesi varsa Bayraklı Belediyesi’ne başvurmuş, Bayraklı Belediyesi de bir rapor düzenleyip vatandaşa tebliğ etmiş, bundan sonraki kararı da apartman yönetimine bırakmış. Belediyelerin bu anlamda hasar tespitiyle ilgili resmi görevleri yok.”

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Belediyenin, Bakanlığa ya da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne herhangi bir şekilde başvuru yetkisinin olmadığını söyleyen Sandal, durumu bir matematik öğretmeninin bir tanıdığına ‘sen nezlesin’ demesine benzettiğini söyledi:

“Ben matematik öğretmeni olarak sizin rahatsızlığınızı herhangi bir resmi kuruma iletebilir miyim? İlettiğim an ne olur? Biz kamu görevlisiyiz. Kamunun kendine ait görevleri var. Çevre Şehirciliği’nin sorumluluk alanları, görev ve yetkileri var, belediyelerin kendine ait görev ve yetkileri var. Bu görev ve yetki alanınızın dışına çıkar başkasına buyurursanız bunun zaten olabilme şansı yok.”

Yerel yönetimlerin binayı boşaltma, yıkma gibi yetkilerinin de olmadığını vurgulayan Sandal, ‘deprem fay hattı yasasının bir an önce Meclis’ten geçmesi’, ‘gerekli düzenlemelerin yapılması ve bu anlamda da yerel yönetimlere yetki ve sorumluluk verilmesi’ gibi isteklerini de dile getirdi.

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‘Bu binayı boşaltın ve başka kurumlara konuyla ilgili başvurun’

Doğanlar Apartmanı’nın eski yöneticisi Münevver Serim, apartmanın iki bloktan oluştuğunu ve depremin ardından tedbiren boşaltılan blokta oturduğunu belirtti.

Apartman sakinlerinin binanın merdivenlerine granit yapılması talebi üzerine 2018’de Bayraklı Belediyesi’nden deprem risk analizi yapılması talebinde bulunduklarını ve bunun üzerine bir rapor hazırladığını belirten Serim, raporla ilgili şöyle konuştu: “Raporda, zeminde 3. derece sıvılaşma olduğu söylendi. ‘Bu binayı boşaltın ve başka kurumlara konuyla ilgili başvurun’ ifadesi de yer aldı. Bir an evvel boşaltmamız istendi. Ben de tekrar toplantı yaptım. Maalesef bizi suçladılar, ‘Sizin burada menfaatiniz ne?’ dediler. Çok büyük baskılar yapıldı. Ben de yöneticiliği bıraktım.”

Laboratuvardan Rızabey Apartmanı için verilen 2012 tarihli raporun sonuç bölümünde ise “Yapınızın beton kalitesinin düşük olması, düz demir kullanılması, etriye aralıklarının düzensiz ve kolan kiriş bağlantılarında etriye sıkıştırılmasının yapılmaması, deprem riski açısından önem arz etmektedir. Bu nedenlerden dolayı zemin etüt raporu hazırlandıktan sonra 2007 deprem yönetmeliğine göre performans analizinin yapılması, yapınız açısından iyi olacağı düşünülmektedir. Bu sebeple gerekli ortak kararı almanız durumunda Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Uygulama Merkezi ile irtibata geçerek zemin etüdü ile beraber performans analizi yaptırmanızı tavsiye ediyoruz.” ifadeleri yer alıyor.

CHP: İlgili raporlar tutulmuş ve ilgililere iletilmiş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 1 Kasım’da Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’ndaki çadır kentte yaptığı açıklamada, Bayraklı Belediyesi Deprem Etüt Merkezi’nin verdiği raporlara ilişkin, “Üçüncü grup yani dayanıksız olarak tespit edilen 80 binadan şu anda üçünün bu depremde yıkıldığını görüyoruz. Bu üç bina, Karagül Sitesi, Doğanlar Apartmanı, Rızabey Apartmanı. Bu apartmanlarla ilgili raporlar tutulmuş ve ilgililere iletilmiş” ifadelerini kullanmıştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise, aynı gün yaptığı basın açıklaması sırasında konunun bir gazeteci tarafından hatırlatılması üzerine “Rızabey ve Doğanlar apartmanına ilişkin Bakanlığımıza, İl Müdürlüğümüze veya Valiliğimize gelen bir riskli bina başvurusu yok. Riskli bina başvurusu olsaydı tapuda riskli bina şerhi olurdu.” demişti.