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Yaramazlara biraz batar!

Bayrak ve papyon gitti: Atatürk’e benzemeyen Atatürk heykeline düzenleme

İzmir’in Buca ilçesinde Mustafa Kemal Atatürk’e benzemediği eleştirilerinin hedefi olunca yeniden düzeltilen heykeldeki çalışmalar tamamlandı.

Heykelin eski hali (solda) ve yeni hali (sağda). Fotoğraflar: DHA

Buca Belediyesi, ilçedeki Çevik Bir Meydanı’na 60 bin lira harcayarak Atatürk heykeli yaptırmıştı. Ancak heykel, Atatürk’e pek benzememesiyle bir anda ilçenin gündemi haline gelmişti. Vatandaşlar heykeli belediyeye şikayet etmiş, bunun üzerine belediye heykeli düzeltme kararı almıştı.

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Bayrak ve papyon gitti

Atatürk artık ileriyi gösteriyor…

Heykeldeki çalışmalar tamamlandı ancak yüz kısmı dışında da değişiklikler yapıldı.

Heykelin önceki halinde papyon vardı. Papyon yerine kravat yerleştirildi. Atatürk’ün elindeki Türk bayrağı da kaldırıldı.

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Yeni heykel, öncesine göre ‘daha çok’ Atatürk’ü andırıyor.

Atatürk’e benzemeyen Atatürk heykeli düzeltiliyor

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