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Yaramazlara biraz batar!

‘Bayrak çöpe atıldı’ iddiası yalan çıktı: ‘Doğruluğunu araştırmadı’ denen gazeteciye de soruşturma

Hatay’da Türk bayrağının çöpe atıldığına dair bir videoyu basına servis eden kişinin, bayrağı kendisinin çöpe attığı ortaya çıktı. Haberi yapan gazeteci de soruşturmaya dahil edildi.

Fotoğraf: Arşiv

Altınözü Kaymakanlığı’nın açıklamasında, A.Y. isimli kişinin Altınözü Devlet Hastanesi Acil Servisi önündeki çöpe dün akşam bayrağı attığı, ardından da bayrağı başkasının atıp kendisi çöpten almış gibi video çektiği belirtildi.

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A.Y.’nin daha sonra yerel Hatay Altınözü gazetesinin yazıişleri müdürü Mahmut Şan’la görüntüleri paylaştığı belirtildi.

‘Doğruluğunu araştırmadı’

Görüntünün Şan tarafından haber yapılıp sosyal medyada paylaşıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Altınözü Devlet Hastanesi’nin güvenlik kamerası kayıtlarının kolluk kuvvetlerimiz tarafından incelenmesi neticesinde, şanlı Türk bayrağımızı çöpe atan ve videoyu çeken kişinin A.Y. olduğu, bayrak üzerinden provokasyon yaptığı, gazeteci Mahmut Şan’ın olayın doğruluğunu araştırmadan provokasyon eylemine müdahil olduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgili sorumlular hakkında Türk Bayrağı Kanuna Muhalefet’ten adli işlem başlatılmıştır.”

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