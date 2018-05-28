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Baykal’ın son durumu: 24 Haziran’dan sonra yemin töreninde Meclis’te

 

Halen tedavisi süren CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın 24 Haziran’daki seçimlerin ardından Meclis’teki yemin törenine katılabileceği bildirildi.

Fotoğraf: DHA

Baykal, Ekim 2017’de hastaneye kaldırılmasından aylar sonra Almanya’ya gitmiş, daha sonra tedavisine Türkiye’de devam edilmişti. 79 yaşındaki siyasetçi, CHP’de Antalya’da 1’inci sıradan aday gösterilmişti.

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Baykal’ın Meclis’e girmesi kesin. Zira CHP 1 Kasım 2015’te kentten beş vekil çıkarmıştı.

Yemin töreninde Meclis’te

Hürriyet’ten Salim Uzun’a konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Baykal’ın sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi: “Sayın Baykal ömrünü ülkesi için feda etmiş bir parti büyüğümüz. Onun için onun talepleri ve bu halinde bile ‘Ülkeye katkı koymak istiyorum’ demesi bizim için yeterlidir. Son iki aydır da hiçbir bir sıkıntısı yok. Aynı zamanda fizik tedavisi artık ciddi karşılık buluyor. Kendisi yürüteçle yürüyebiliyor. İnşallah çok kısa sürede, 24 Haziran’dan sonra yemin merasiminde hepimizle birlikte olacak. Buradan bu müjdeyi de vermiş olalım.”

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