Baykal’ın referandum formülü: Oy kullanmayana kız vermeyin

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan 16 Nisan’daki anayasa değişikliği referandumunda seçmenleri oy vermeye şu sözlerle çağırdı: “Referandumda oy kullanmayana kız vermeyin.”

İHA’daki habere göre Balıkesir’in Edremit ilçesinde düzenlenen mitingde konuşan Baykal, referandumda sorumluluğun halkta olduğunu belirterek ‘ilginç’ bir oy kullanma çağrısında bulundu: “Birbirinize kız alıp verirken ‘Sen referandumda oy kullandın mı’ diye vereceksin. Referanduma gelip oy kullanmayana kız vermeyin.”

“Git görevini yap kardeşim” diyen Baykal, sözlerini şöyle tamamladı: “Git görevini yap kardeşim. Herkes ayağa kalksın, 16 Nisan’da sandığa gitsin ve tarihi görevini kendisine, milletine, Mustafa Kemal’e duyduğu saygının doğrultusunda yerine getirsin.”