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Yaramazlara biraz batar!

Baykal’ın görüşü: CHP’de yeniliğe ihtiyaç var ama imzayla çağrı partiye zarar verir

 

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, CHP’nin ‘yeniliğe ihtiyacı olduğunu’ vurgulayıp ekledi: “Ama bu tür imza toplayarak kurultay çağrısı yapmak partiye zarar verir, partiyi geriye götürür.”

CHP’de genel başkan değişikliği için olağanüstü seçimli kurultay yapılması gerekiyor. Partinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye yakın isimler de delegelerden imza toplamaya başladı.

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Toplanması gereken imza sayısı en az 634. İmzaların 15 mesai günü içerisinde noter aracılığıyla genel merkeze iletilmesi gerekiyor.

Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavisi devam eden Baykal’ın İnce’ye destek verdiği kulislerde konuşuluyor.

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Sözcü yazarı Can Ataklı bugünkü yazısında Baykal’ı dün ziyaret eden isimlerden aldığı bilgileri paylaştı.

Ataklı şöyle yazdı: “Bu ziyarete katılan bir dostumun anlattığına göre Baykal imza toplanmasını hiç doğru bulmamış. ‘CHP’nin bir yeniliğe ihtiyacı olduğunu’ ısrarla vurgulayan Baykal ‘Ama bu tür imza toplayarak kurultay çağrısı yapmak partiye zarar verir, partiyi geriye götürür’ demiş. Dostum ‘Baykal’a daha önce kendisin de istifa çağrısı yaptığını hatırlattık’ dedi ve aldıkları cevabı da aktardı. Şöyle demiş Baykal ‘Evet ama ben böyle imza kampanyaları açarak kurultay toplanmasında yarar görmüyorum. Bu kadar aceleye getirilmemeli.‘”

Sözcü yazarı, Baykal’ın ziyaret eden dostunun “Genel başkanımızın sağlık durumunun iyi olduğunu da sevinçle gördük. En kısa zamanda yeminini de edeceğini umuyoruz” dediğini de aktardı.

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