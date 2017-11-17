Baykal’ın durumu iyiye gidiyor, ‘kısa süreli oturmalara başladı’

Yoğun bakımdaki CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın sağlık durumunun iyiye gittiği, kısa süreli oturmalara başladığı bildirildi.

Baykal’ın 33 gündür tedavi gördüğü İbn-i Sina Hastanesi’nde gazetecilere konuşan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, CHP’li vekilin halen yoğun bakımda tutulduğunu, genel durumunun iyi, bilincinin de açık olduğunu söyledi.

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Baykal’ın iletişime geçebildiğini, yazıp kısa cümleler kurabildiğini aktaran Prof. Dr. Erkan İbiş, “Bazı soruları anlamlandırabiliyor. Örneğin, ‘Neşet Ertaş kimdir?’ dediğimiz zaman onun ‘Bozkırın Tezenesi’ türküsünün ismini de söyleyebiliyor. Doğum tarihi olan 20 Temmuz tarihini sorduğumuz zaman Kıbrıs Barış Harakatı’nın olduğunu da söylüyor” dedi.

‘Kısa süreli oturmalar başladı’

Prof. Dr. İbiş şu bilgileri verdi: “El, kol, boyun hareketleri iyi durumda. Kısa süreli oturmalar başladı. Fizik tedavi ve rahabilitasyon uygulamalarımız da başladı. Burada tabiki meslektaşlarımız onun tedavisi için çaba gösteriyor. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ama Deniz beye de çok teşekkür ediyorum çünkü bu sürece uyum sağlıyor. Ve bu sayade de tedavisi iyi yolda ilerliyor. Tedavisi başarı ile devam ediyor. Elbetteki bu tedavisi uzun süreli. Hastane de kalma süreci uzun süreli. O yüzden sabırlı olmamız ve süreci sabırla takip etmemiz gerekiyor.”

Prof. Dr. İbiş, enfeksiyon riskine karşı Baykal’ın ziyaret edilmesinin yasak olduğunu hatırlattı.