Baykal’ın ‘Adalet Yürüyüşü’ne katılmama gerekçesi: Herkes gelip yürüyor mu?

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CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, “İktidar da muhalefet de iyi bir sınav vermiştir” dediği ‘Adalet Yürüyüşü’ne katılmama gerekçesini bir kez daha açıkladı: “Herkes gelip yürüyor mu?”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında ‘casusluk’ iddiasıyla tutuklanmasının ardından adalet talebiyle Ankara’dan İstanbul’a yürüme kararı almıştı.

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Yürüyüşün son noktası Maltepe sahilinde 9 Temmuz’da ‘Adalet Mitingi’ düzenleneceği duyurulmuştu.

Baykal, yürüyüşün ilk günlerinde, katılmama gerekçesini “O yürüyüşün içinde yer almamış fakat o yürüyüşün amacını ve arkasındaki şikayeti, talebi paylaşan Türkiye’de milyonlarca insan var. Ben de o insanlardan biriyim” sözleriyle anlatmıştı.

‘Demokrasi açısından çok iyi bir gelişme’

CHP’li vekil, Hürriyet’ten Fatih Çekirge’ye konuştu.

Baykal sözlerine şöyle başladı: “Kim ne derse desin, bu yürüyüş sırasında iktidar da muhalefet de iyi bir sınav vermiştir. Gezi’de yaşananları hatırlarsanız, bu yürüyüşün barışçıl görüntüsü çok önemlidir.”

Sürecin başında hükümetin duruma olumsuz baktığını ve ancak daha sonra sağduyunun hakim olduğunu savunan Baykal, “Muhalefet hiçbir provokasyona izin vermedi. Çok barışçı bir yürüyüştür bu. İktidar da buna engel olmayarak Türkiye’de barışçı eylemlerin de olabileceğini göstermiştir. Demokrasi açısından çok iyi bir gelişmedir bu” diye konuştu.

‘Herkes gelip yürüyor mu?’

Yürüyüşü İstanbul girişinde CHP il teşkilatıyla karşılayacak Baykal, Kılıçdaroğlu’nu selamladıktan sonra kısa bir konuşma yapacağını belirtti.

Konuşmasında “Türkiye demokrasisi için çok önemli, medeni ve barışçıl bir tepki olmuştur. Kutlarım. Demokrasimizin gelişmesi açısından insanların tepkilerini barışçıl bir şekilde gösterebileceğinin kanıtı olmuştur. Türkiye’nin buna ihtiyacı var” diyeceğini aktaran Baykal, yürüyüşe neden katılmadığını da açıkladı.

Baykal şöyle konuştu: “Bu yürüyüşün ruhunu paylaşan milyonlar var. Herkes gelip yürüyor mu? Yürüyen de yürümeyen de katkı yapıyor.”