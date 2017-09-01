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Baykal’dan ‘toplumsal davet’: Herkesi sıla-i rahim yapmaya çağırıyorum

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CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, ‘toplumsal davet’te bulundu: “Bugün Türkiye’nin bir sıla-i rahim yapmaya ihtiyacının olduğunu ve milletçe kucaklaşmaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.” 

Fotoğraf: DHA

Memleketi Antalya’da bulunan Baykal, bayram namazının ardından konuştu.

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Bayramların insanları hatırlamaya ve bir arada olmaya yönelttiğini belirten Baykal, Kurban Bayramı’nın İslamiyet öncesinden gelen bir gelenek olduğunu söyledi.

İktidar başta olmak üzere tüm topluma çağrı yaptığını aktaran Baykal şöyle devam etti: “Sıla-i rahim anlayışını tozlu raflardan indirip şimdi çok daha geniş anlamda bütün ötekilere, bizim gibi bakmayan ve bizim gibi düşünmeyen ama bizim bir parçamız olan toplumun bütün kesimlerine yönelik bir zihniyet devrimi yapmaya çağırıyorum. Sıla-i rahim yapmaya çağırıyorum. Bütün yöneticileri, iktidarı, siyaset yapanları herkesi. Bugün Türkiye’nin bir sıla-i rahim yapmaya ihtiyacının olduğunu düşünüyorum. Bir hal hatır sormayla, kimliğini kucaklamayla yeni bir barış ortamı yakalayacağımızı düşünüyorum. Milletçe kucaklaşmaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.”

Sıla-i rahim nedir?

Akrabalar ve yakınlar arasındaki bağı ve iletişimi sağlam tutmak, bu ilişkileri koparmamak.

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