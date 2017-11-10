Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Baykal’dan iyi haber: Yazabiliyor, aileyi tanıyor, sesleri ayırt edebiliyor

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

Yoğun bakımdaki CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın durumuyla ilgili bilgi veren Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Baykal’ın yaşamsal bulgularının iyi olduğunu söyledi.

Fotoğraf: DHA

Baykal’ın tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi önünde gazetecilere konuşan Prof. Dr. İbiş, Baykal’ın 26 gündür yoğun bakımda tutulduğunu anlattı.

Reklam

Baykal’ın sağlık durumunun olumlu yönde geliştiğini aktaran İbiş, “Genel durumu bir önceki açıklamamıza göre daha iyi. Yaşamsal bulguları iyi. Deniz Bey yazabiliyor, hesap yapabiliyor, aileyi tanıyor, sesleri ayırt edebiliyor. Konuşma çabası var, dudak hareketlerinden bunu arkadaşlarımız çok rahat anlayabiliyorlar. Duyduklarını daha iyi anlıyor, anlamlandırıyor. Bugün siren seslerinden 10 Kasım olduğunu, başıyla selamlayarak anladığını ifade etti” dedi.

Doktoru anlattı: Baykal için ‘umutlandıran sonuçlar’ var

Baykal’ın doktoru: İyileşme süreci aylar alabilir

Baykal’ın son durumu: Yavaş yavaş komadan çıkıyor, iyi yolda

Baykal’ın son durumu: Komadan çıkış belirtileri var, süreç zaman alır

Yoğun bakımdaki Baykal’ın doktoru bilgi verdi: Durumu stabil, bulguları iyi

Baykal’ın son durumu: Beyin fonksiyonları iyiye gidiyor

Baykal’ın son durumu: Olumlu yönde gelişmeler var

Baykal’ın tedavisi ‘kısa süre’de sona ermeyebilir

Baykal’ın son durumu: Kötüye gidiş yok, umutluyuz

Üç günde dört kez ameliyat edilen Baykal’ın doktoru: Kötüye gidiş yok

Yoğun bakımdaki Baykal’ın doktoru: Küçük de olsa bizi umutlandıracak bulgular var

Baykal’ın son durumu: Uyutuluyor

CHP’li Özel: Baykal’ın durumunda kötüye gidiş yok

Doktoru, Baykal’ın son durumu hakkında bilgi verdi: Hayati tehlikesi var

Baykal’a üçüncü ameliyat

Yoğun bakımdaki Deniz Baykal’ın doktoru: Risk yoktur diyemeyiz

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...