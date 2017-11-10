Baykal’dan iyi haber: Yazabiliyor, aileyi tanıyor, sesleri ayırt edebiliyor

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Yoğun bakımdaki CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın durumuyla ilgili bilgi veren Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Baykal’ın yaşamsal bulgularının iyi olduğunu söyledi.

Baykal’ın tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi önünde gazetecilere konuşan Prof. Dr. İbiş, Baykal’ın 26 gündür yoğun bakımda tutulduğunu anlattı.

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Baykal’ın sağlık durumunun olumlu yönde geliştiğini aktaran İbiş, “Genel durumu bir önceki açıklamamıza göre daha iyi. Yaşamsal bulguları iyi. Deniz Bey yazabiliyor, hesap yapabiliyor, aileyi tanıyor, sesleri ayırt edebiliyor. Konuşma çabası var, dudak hareketlerinden bunu arkadaşlarımız çok rahat anlayabiliyorlar. Duyduklarını daha iyi anlıyor, anlamlandırıyor. Bugün siren seslerinden 10 Kasım olduğunu, başıyla selamlayarak anladığını ifade etti” dedi.