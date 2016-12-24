Baykal’dan ‘başkanlık sistemi’ öngörüsü: Çıkarsa gazi meclis, yetim meclis olacak

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, ‘başkanlık sisteminin’ çıkması halinde Meclis’in ‘yetim’ kalacağını savundu.

DHA’nın haberine göre Baykal, Gülen Cemaati’ni hükümetin geliştirdiğini, PKK’nın da Güneydoğu’da kökleşmesine yine iktidarın neden olduğunu vurgulayıp, “PKK’dan hatalar ortada, FETÖ’den ortada. Sen baştan getirdin, götürdün, yerleştirdin. Suriye’deki tablo ortada. Yani turizmin içine girdiği tablo ortada. Senin verilecek bir hesabın yok mu? Adam diyor ki şimdi ‘Arkadaş bunların çaresini sizlere söylüyorum. Nedir çare? ‘Başkanlık rejimi’ diyor. Ya kardeşim bu kadar hata yapan adam sen bir de çıkacaksın böyle bir şey istiyorsun ve bu millet bu kadar şaşkın mı ya” ifadelerini kullandı.

Umarım ‘hayır’ çıkar

Başkanlık rejimiyle ilgili yapılacak referandumda ‘hayır’ çıkmasını umduğunu bildiren CHP’nin eski lideri, bunun gerçekleşmesi halinde her şeyin değişeceğini savundu: “Vicdan sahibi herkes biliyor ki biz haklıyız. Hiçbir siyasi konuda bu kadar haklı olunmamıştır. Bu kadar net bir yanlışla meclis karşı karşıya kalmamıştır. Yani meclise diyor ki ‘kendi kendini inkar et’ ki o meclis gazi meclis, en son gaziliği darbede kanıtladı. Daha önce milli mücadeleyi kazandı. Adı üstünde gazi meclis. Bu kanun çıkarsa o gazi meclis, yetim meclis olacak. Herkes de bunun farkında.”