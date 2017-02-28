Baykal’a göre partisi ‘dalgaya katıldı’: HDP’lilerin tutuklanması olacak şey değil

CHP Antalya Milletvekili ve partinin eski genel başkanı Deniz Baykal, milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran anayasa değişiklik teklifine ‘Evet’ diyen partisinin ‘kamuoyundaki dalgaya katıldığını’ söyleyerek, HDP’li vekillerin tutuklanması için “Olacak şey değil” dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 13 Nisan 2016 tarihinde katıldığı CNN Türk yayınında AKP’li 316 milletvekilinin imzasıyla TBMM başkanlığına sunulan dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliği teklifine ‘Anayasa’ya aykırı’ olmasına rağmen ‘Evet’ diyeceklerini söylemişti.

20 Mayıs’ta Meclis’te yapılan oylamada, milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasını öngören anayasa değişikliğinin tümü 376 oyla kabul edilmişti. Böylelikle referanduma da gerek kalmamıştı.

Nihai oylamada 531 vekil oy kullanmış, 376 ‘Evet’, 140 ‘Hayır‘, beş çekimser, üç geçersiz, yedi de boş oy verilmişti.

‘Temelinde büyük bir hata var’

Cumhuriyet’ten Kemal Göktaş’a konuşan Baykal, “HDP’li vekillerin tutuklanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Ta baştan başlayarak, işin temelinde olan dokunulmazlıkla ilgili anayasa değişikliği konusunda büyük bir hata var. Oradan başladı iş. Bunun yanlış olduğunu düşündüğüm için ben o konuda da inisiyatif almıştım. ‘Yanlış yapıyorsunuz’ diye. Ben diyordum ki ‘Yanlış yapılıyor. Bu iyi bir şey değil’. Oturdum bir yazı yazdım. Bir konuşma yaptım. Parti içinde de tartışıldı bu konu. Hep birlikte ‘Haydi, namertsin kabul etmezsen, gel, tümünü getir’ denildi Meclis’te. Açık artırmaya çıktı iş. Yanlış bir sürece girdi. Sonuç ne oldu? Mecliste oylama yapılıyor, 10’un üzerinde tutuklu vekil var. Bir oyun bile çok önem taşıdığı oylamalarda milletvekili tutuklu. Olacak şey değil. Bu çok üzüntü verici bir olay.”

‘Ahmet Bey’in de terörden şikâyet içinde olduğu kanısındayım’

Terörün bitmesi halinde Türkiye’de her sorunun çözüleceğine inandığını aktaran Baykal, bölge insanının terör karşısında ‘kararlı ve yeni bir tavrın’ içine girdiğini ve bunu çok önemli bulduğunu söyledi.

Baykal şöyle devam etti: “Bölgede ve ülke siyasetinde terörü etkisiz kılma doğrultusunda sadece cezalandırma ve tutuklama değil, iyi niyet, anlayış, empati, dayanışma gibi duyguların, arkadaşlıkların, yaşanmış beraberliklere saygı gösterme, değer verme gibi duyguların ayakta tutulmasının da büyük önem taşıdığı kanısındayım. O nedenle ben sadece Ahmet Türk Bey’i değil, daha önce Şerafettin Elçi’yi de ziyaret etmiştim. Şiddete, teröre karşı tavrı olan bir siyasetçiydi. Daha sonra Tahir Elçi’nin ailesini ziyaret ettim. O da bu konuda net duruşu olan bir insandı. Ahmet Bey’in de terörden ciddi şekilde şikâyet içinde olduğu kanısındayım. Bunu çok ortaya koyamadılar. Bir tuzağın içine çekildiler o dönemde. Ama yardımcı olmak lazım. O insanları doğal siyasetin bir parçası haline getirmek lazım.”

HDP’yle diyalog kanallarının açık olmasına inandığını söyleyen Baykal, “Yeni bir anlayışa ve bilince ihtiyaç var. Bu bilinci değiştirmememiz lazım. Bu dönemin temel sorunu budur bence” dedi.