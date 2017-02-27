Baykal’a göre halk ‘terör söylemi’ni umursamıyor: Tehditle siyaset olmuyor

Referandumda ‘başkanlık sistemi’ne ‘Hayır’ kampanyasında sahaya inen CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, iktidarın ‘Hayır’ diyenlere ‘terörist iması’ yapmasının geri teptiğini belirterek, “Vatandaş ‘Bana ne PKK’dan’ diyor. ‘Hayır’ diyorum, bitti, o kadar’. Korkutmayla, tehditle, şantajla siyaset olmuyor” dedi.

Cumhuriyet’ten Kemal Göktaş’a konuşan Baykal, iktidarın ayıplı mal pazarlamaya çalışan kurnaz bir satıcı gibi davrandığını belirterek şunları söyledi: “İşi mübalağaya, gargaraya getirmeye çalışıyor. Olayla ilgisi olmayan şeyler söylüyor. Vapurlardaki işportacılar gibi davranıyor. ‘Güçlü Türkiye’ yaratacakmış. Bu bir slogan. Herkesin bir sloganı var. Türkiye, güçlü Türkiye konusunda önemli adımlar attı. Bazen tek parti döneminde, bazen koalisyon döneminde. Yarın tarih olacaksın ve senin dönemin hiç de zirvedeki bir dönem olarak hatırlanmayacak.”

‘Bana ne PKK’dan, ‘Hayır’ diyorum o kadar’

Referandumun, ‘milletin ilk kez cumhuriyete sahip çıkması’ anlamına geldiğini belirten Baykal, iktidarın “PKK, FETÖ ‘Hayır’ diyor” söyleminin de işe yaramadığını söyledi: “Geri tepti. Bunu gördüler şimdi. Düşün, IŞİD ‘Allah birdir’ dedi diye ‘Onunla yan yana mı olacağız kardeşim?’ diyerek ‘Allah birdir’ demekten vazgeçecek miyiz? PKK başkanlık rejimi iyidir diyor. İmralı’daki öyle diyor. PKK’yla, sen oturdun müzakere ettin. Adamın silah ve malzeme yerleştirmesine izin verdin, Güneydoğu’yu bıraktın. Bak, Nusaybin’i geri almak için 74 evladımızı şehit verdik. Önce senin bir hesap vermen lazım. Bunların hepsini boş laf… Vatandaş ‘Bana ne PKK’dan’ diyor. ‘Hayır diyorum, bitti, o kadar.’ Tehdit, şantaj, korkutma politikası acziyetin ifadesidir. 1 Kasım’da sana verildi de ne oldu? O tarihten itibaren 35 büyük patlama yaşadı Türkiye. Yüzlerce evladını verdi. Korkutmayla, tehditle, şantajla siyaset olmuyor.”

‘Hayır’ milli bir hayırdır

‘Hayır’ kampanyasının kumandanı ya da lideri olmadığını, bunun ilk kez gerçekleşen bir şey olarak çok olumlu olduğunu belirten eski CHP lideri şöyle devam etti: “Tamamen herkesin kendi dinamikleriyle, kendi algılarıyla, duygularıyla, vatanseverliği ile ortaya çıkan bir milli harekettir. ‘Hayır’ milli bir hayırdır. Siyasi bir ‘Hayır’ değildir. Herkes bunu çok iyi anlasın. İktidar da anlasın. Anlamaya başlayacak ve anladıkça ‘Hayır’a karşı saygılı bir tavra girecek. İşaretleri var ama hâlâ yeterli değil. Evet diyen buna elbette özgürce ‘Evet’ diyor.”

‘Milletin emin olması için neden yok’

Baykal, ‘Evet’ videolarının bürokraside yayılmasına rağmen, halkın ‘Hayır’ dediğini anlattı: “‘Hayır’ özgürce denilmiyor. Bütün araştırmalar bunun maluliyeti altında. Birtakım insanlar sosyal medyada video filan yayımladılar. Kaymakamı, rektörü, savcısı… Bürokrasi ‘Evet’ diyor millet değil, halk değil. O ‘Evet’ diyenler, video çekenlerin de ‘Evet’ diyeceği garanti değil. ‘Evet’ resmi tavır haline gelmeye başladı. Toplum ‘Hayır’ı onurlu, yiğitçe bir duruş olarak algılamaya başladı. Cumhurbaşkanı diyor ki: ‘Bunu kendim için isteyecek kadar şerefsiz miyim ben?’ Şimdi bu lafı duyduğu zaman ikna olmuyor insanlar. İnandırıcı bir gerekçe değil. ‘Kendim için istemem…’ Pek emin değil millet. Emin olması için fazla bir neden yok.”