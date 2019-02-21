Baykal yedi ay sonra yemin etti

CHP’nin eski genel başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal, TBMM’de milletvekilliği yemini etti.

Fotoğraf: Twitter

Ekim 2017’de geçirdiği beyin kanaması nedeniyle halen Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavisi devam eden Baykal sağlık durumu nedeniyle milletvekili yeminini edememişti.

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81 yaşındaki CHP’li vekil, bugün TBMM’ye kendisi için özel hazırlanan minibüs ve tekerlekli sandalyeyle getirilerek milletvekilliği yeminini etti. Meclis genel kurul salonuna girişi sırasında tüm partilerden milletvekilleri ayağa kalkarak Baykal’ı alkışladı. Baykal’ın eşi Olcay Baykal’ın bu sırada ağladığı görüldü.

Ankara’daki tedavisinin 1 Nisan’da tamamlanacağı bildirilen Baykal’ın ardından memleketi Antalya’ya döneceği kaydedildi.