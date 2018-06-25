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Yaramazlara biraz batar!

Baykal olmazsa: Meclis’in açılış oturumunu ‘en yaşlı üye’ Bahçeli yönetecek

 

CHP’den Antalya milletvekili seçilen Deniz Baykal’ın uzun süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle yeni Meclis’in ilk oturumunu ‘en yaşlı üye’ sıfatıyla 70 yaşındaki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yönetebilir.

18 Haziran tarihli ziyaretten… (Fotoğraf: DHA)

15 Ekim’de beyin kanaması geçirerek Ankara İbn-i Sina Hastanesi’nde üç kez ameliyat edilen Deniz Baykal, 5 Kasım’da Almanya’da Münih yakınlarındaki Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Murnau isimli merkeze nakledilmişti. Burada üç ay kalan Baykal, daha sonra Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yatırılmıştı.

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Baykal’ın tedavisi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi’nde devam ediyor.

79 yaşındaki Baykal’ın Antalya 1’nci sıradan milletvekili seçilmesi nedeniyle ‘en yaşlı üye’ sıfatıyla ilk oturumu yönetmesi bekleniyordu.

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‘Seyyar sandık’la oy kullanan Baykal’ın açılış oturumun katılamaması öngörülürken bu durumda yeni yasama döneminde Meclis’in ilk oturumunu  ‘en yaşlı üye’ sıfatıyla 70 yaşındaki Bahçeli ilk yönetecek.

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