Diken

Yaramazlara biraz batar!

Baykal, ‘İnce’nin ayrılığı’ için ‘Facia’ dedi: Tuzağa düşmeyelim

CHP’nin eski genel başkanı Deniz Baykal, Muharrem İnce’nin CHP’den ayrılarak parti kurmamasını istedi.

Fotoğraf: CHP

CHP’nin 2018’de cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği İnce’nin yeni bir parti kurma aşamasında olduğunu öne sürülmüştü. İnce, bir haftadır iddiayı yalanlamadı.

Reklam

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu’na konuşan Baykal, CHP’yi ‘muhalefetin en güvenilir en toparlayıcı partisi’ olarak tanımladı.

Baykal, “Muhalefetin en güvenilir en toparlayıcı partisi CHP’dir. CHP’nin içinden bir kişinin dahi ayrılmasını maç seyreder gibi yapamam” ifadelerini kullandı.

Baykal, İnce’nin ayrılmasının kabul edilemez olduğunu, partiden ayrılmasına izin verilmemesi gerektiğini belirterek “Cumhuriyete inanan, demokrasiyi savunan CHP’liler bu ayrılığı hazmedemez. Bunun için de elimizden geleni yapmalıyız” diye konuştu.

Reklam

CHP’li siyasetçi şöyle devam etti: “İnanıyorum ki, İnce’de sağduyusu, CHP sevgisi ve demokrasiye bağlılığı ile bu yanlıştan dönmek için yol açar. Bu faciayı önlemek zorundayız. Bundan sadece CHP değil Türkiye’de kazançlı çıkar. Çünkü kırılmaya tahammül edilemeyecek bir siyasi tablo içindeyiz.”

Baykal, “Son olarak şunu söyleyeyim; Tuzağa düşmeyelim, ayrışmayalım” dedi. CHP’li siyasetçi, konuyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla görüşeceğini de sözlerine ekledi.

Erdoğan’dan Akşener ve İnce yorumu

‘İnce’ kulisi: Yeni partide merkez üs belirlendi; ilk hedef CHP’li ‘küskünler’

İnce’den parti iddialarına yanıt: Gazeteye, ajansa konuşmadım; karar alınca açıklarım

Hürriyet yazarının iddiası: Muharrem İnce 15 Eylül’de parti kuruyor

SON HABERLER

‘Corona’ denetimi: 54 bin kişi karantinada

İçişleri Bakanlığı, bugün itibarıyla 32 ildeki dört belde, 37 köy, 39 mahalle ve üç mezra olmak üzere toplam 83 yerleşim yerinde Covid-19 karantina tedbirleri uygulandığını açıkladı.

HDP: Tek adam rejimi ekonomiyi çökertti

HDP, Türk lirasının son dönemdeki hızlı değer kaybı sonrası açıklama yayınladı. ‘Kur, enflasyon, faiz’ sarmalına yeniden girdiği belirtilen ekonominin, ‘tek adam rejimi’ nedeniyle çöktüğü savunuldu.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...