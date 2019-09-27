Bayıltana kadar dövmüştü: ‘Şikayetten vazgeçerse ben de ondan vazgeçerim’

Rize’de eski kız arkadaşını bayıltana kadar döven 24 yaşındaki Besim Güngör, bugün çıkarıldığı mahkemede “Bir anlık sinirime hakim olamadım. Pişmanım. Şikayetten vazgeçerse ben de ondan vazgeçmeyi kabul ediyorum” dedi.

Fotoğraf: DHA

Rabia T.’yi (18) tekmeleyerek dövmesi çevredeki güvenlik kameralarına da yakalanan Güngör, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, yaralama ve tehdit’ suçlarından tutuklu yargılandığı davada “Olay günü Rabia ile konuşmak istedim ancak o benimle konuşmak istemedi. Bir anlık sinirime hakim olamayarak kendisine vurdum, pişmanım. Şikayetten vazgeçerse ben de ondan vazgeçmeyi kabul ediyorum” diye konuştu.

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Rize 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Rabia T., Besim Güngör’ün kötü alışkanlıkları nedeniyle kendisiyle irtibatı kestiğini belirtti ve olayı şöyle anlattı: “Bu sürede beni mesajlarla rahatsız etti. Olay günü kendisi binaya girdi. Beni darp etti. Dışarıya çıkmak istedim fakat tişörtümü çekerek durdurmaya çalıştı. Elinde sert bir cisim vardı. Şikayetçiyim.”

Güngör’ün tutukluluk halinin devamına karar vereren mahkeme, eksik raporların temin edilmesi ve görgü tanıklarının dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Olay, 25 Temmuz’da, Tophane Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana gelmişti. Rabia T., oturduğu binanın girişinde, eski erkek arkadaşı Besim Güngör’ün saldırısına uğramış, Güngör, kadını tekme tokat dövmüştü ve aldığı darbeler nedeniyle bayılan Rabia T.’ye tekme atmayı sürdürmüştü. Rabia T., saldırgandan çevredekilerin müdahalesiyle kurtulabilmişti. Saldırı anı çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

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Serbest bırakılmış, itiraz üzerine tutuklanmıştı

Saldırgan sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı getirilerek serbest bırakılmıştı. Ancak Rize başsavcılığınca yapılan itiraz üzerine Güngör, yeniden gözaltına alınarak tutuklanmıştı.