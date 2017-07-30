Baydemir’e göre Sabah’ın yeri: Ya yemek yerken altına, ya geri dönüşüm kutusuna

HDP Parti Sözcüsü Osman Baydemir, Diyarbakır’da sürdürülen Vicdan ve Adelet Nöbeti’ni manşetine, ‘Diyarbakır teröre prim yok’ diye sunan Sabah gazetesine sert yüklendi.

HDP’nin Ekin Ceren Parkı’nda altı gün önce başlattığı Vicdan ve Adalet Nöbeti’nin günlük basın toplantısında konuşan HDP Sözcüsü Osman Baydemir, faşizmin yalandan, zulümden beslendiği ifade ederek şöyle dedi: “Siz OHAL’i ilan edeceksiniz, KHK’larla insanların ekmeğine el koyacaksınız, barış ve müzakere masasını yıkacaksınız, ölümle, çatışmayla, kanla yeni bir iktidar devrişeceksiniz, barışın en büyük aktörlerinden birisi olan Sayın Öcalan üzerine tecrid uygulacaksınız, savaşın faturasını HDP’ye çıkarmaya kalkacaksınız. Biz buna itiraz etmeye devam edeceğiz.”

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Sabah’ı geri dönüşüm kutusuna

Vicdan ve Adalet Nöbeti’ne ilişkin bu gün bazı gazetelerde çıkan haberleri eleştiren Baydemir, “Kaç gündür bu alan heronlarla, canlı yayınla izletiliyor. Kimi basın yayın organları buradan çekilen fotoğraflarla yalan haber servis ediyor. Yalan üzerine kurulan medyanın yapmış olduğu propagandanın, yani çamur medyasının son örneklerinden birini görüyorsunuz. Bir kez daha diyoruz, hodri meydan. Açın bariyeleri, görün bakın halk ne yapıyor. Halk ne yaparsa, nasıl bir duruş ortaya koyarsa başımız gözümüz üzerine kabulümüzdür” diye konuştu.

Baydemir elinde tuttuğu Sabah gazetesine de ‘Diyarbakır’dan teröre prim yok’ manşeti nedeniyle tepki gösterip, sözlerine şöyle devam etti: “Bu bir gazete, basın hürriyeti değil. Bütün bunlara rağmen biz bu gazetenin kapatılmasına da karşıyız. Bu gazetenin hak etmiş olduğu bir şey var, o da bir ikramımız olursa yere serip üzerinde birşeyler yeme imkanımız olursa amacı doğrultusunda kullanmış olacağız. Yırtmayağız, geri dönüşüm kutusuna bırakacağız.”

Erdoğan’a: Demirtaş’tan özür dile

Erdoğan’a da bir çağrı yapan Baydemir, “Onurlu bir barış için toprağa verecek tek bir canımız yok, faşizme kurban edecek bu halkın tek bir evladı yok. Bütün öncekiler gibi, bu dönemin faşizmi de gerileyecektir. Halen bir mümkünatı var. Ey Erdoğan, çık halktan, Demirtaş’tan özür dile. Gör bak bu kötü gidişat bir hayra evrilebilir, bir çıkış yolu bulunabilir. Yanlışta, kinde, savaşta ısrar etme. Çünkü bunun kazanını olmayacak. Kimse kazanmadı, sen de bugüne kadar bu politikayla kazanmadın. Bundan sonra da kazanamayacaksın. Çünkü bunun sonu yok” diye konuştu.