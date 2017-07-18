Baydemir’e göre ‘aynı’: Apoletli darbenin de kravatlı darbenin de canı cehenneme

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HDP sözcüsü Osman Baydemir, AKP’nin darbe girişiminin ardından kendi ‘darbe’sini gerçekleştirdiğini savunarak, “Apoletli darbenin de kravatlı darbenin de canı cehenneme” dedi.

Dihaber’in aktardığına göre, partisinin grup toplantısında konuşan Baydemir, sözlerine şöyle başladı: “Bu grup toplantımızı 257’nci gününde eş genel başkanlarımızın yokluğunda yapıyoruz. Bu toplantıda çözüm yollarını tartışma görevi hakkı benim değil Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın hakkıydı.”

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İstanbul’da yaşanan sağanak yağışa değinen HDP sözcüsü, “20 yıldır kadim şehir İstanbul’u bu hükümet yönetiyor. En büyük afet hükümet eliyle rant politikalarından kaynaklı olduğunu bir kez daha belirtmek istiyorum. İstanbul’da sele bakıp bundan iyi HES çıkar demeleri an meselesidir. Ya da ne ‘Venedik’e bakın İstanbul’u da Venedik yaptık’ demeleri an meselesidir” dedi.

‘Katiller aynı saikin ürünüdür’

Suruç katliamının ikinci yıldönümünü hatırlatan Baydemir, yaşamını yitirenlerin ‘AKP-IŞİD zihniyeti’ sonucu katledildiğini savundu.

Faillerin halen ortaya çıkmadığını hatırlatan HDP sözcüsü şöyle devam etti: “Mahkemeye ‘Ben bu dosyaya müdahil olmak istiyorum’ diyen mağdurlara, ‘Siz nasıl bir zarar gördünüz?’ diye akla ziyan sorular yöneltildi. Suruç katliamı bir dönemin kapatılması, savaş döneminin açılmasıdır. Aynı zamanda Ceylanpınar’da iki polisin evinde katledilmesinin sürecidir. Katiller aynı saikin ürünüdür. Kanla gözyaşıyla iktidar devşirenlerin hiçbiri bu iktidardan hayır görmemiştir, sizlerde hayır görmediniz, görmeyeceksiniz. Defalarca ‘Suruç ve Ceylanpınar araştırılsın, gerçekler ortaya çıkarılsın’ dediğimizde, bugünün iktidarı muhalefetin sesine kulak vermek yerine başka darbelerin hesabını yapıyordu.”

‘Hayatını yitirenlerin ruhuna ihanet’

Darbe girişiminin başarısız olmasıyla ‘OHAL rejimi’ne geçiş sağlandığını kaydeden Baydemir, AKP’nin kendi ‘darbe’sini gerçekleştirdiğini savundu.

Baydemir sözlerine şöyle devam etti: “Bu parti adına darbeye karşı deklarasyona atan liderlerini cezaevine atmak hayatını yitirenlerin ruhuna en büyük ihanetlerden birisidir. Darbe gerçekleşmiş olsaydı eş başkanlarımız yine cezaevinde olacaktı. Kravatlıdan gelen darbenin de apoletlinden gelen darbeyle aynı sonuca yol açtığı açıktır. Dolayısıyla apoletli darbenin de kravatlı darbenin de her ikisinin de canı cehenneme.”

Sözlerine Erdoğan’a seslenerek son veren HDP sözcüsü, “Gülen’in iadesini istiyorsan neden ‘Asacağım, keseceğim’ diyorsun. Bilmiyor musun idamın tartışıldığı ülkeye iade edilmeyeceğini?” dedi.