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Baydemir Erdoğan’a seslendi: Faşizmin yolu çıkmaz sokaktır

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HDP Sözcüsü Osman Baydemir Van’a taşınan ‘Vicdan ve Adalet Nöbeti’nden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslendi.

Fotoğraf: Dihaber

HDP, eş genel başkanları ve milletvekillerinin serbest bırakılması talebiyle Diyarbakır’daki Ekin Ceren Parkı’nda ‘Vicdan ve Adalet Nöbeti’ başlatmış, nöbetin ikinci ayağı İstanbul Kadıköy’deki Yoğurtçu Parkı’nda tutulmuştu.

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Nöbetin üçüncü ayağı Van’daki Musa Anter Parkı’nda tutuluyor.

‘Faşizmin yolu çıkmaz sokaktır’

Dihaber’in aktardığına göre nöbette konuşan Baydemir şunları söyledi: “Bir kez daha yüksek bir sesle AKP Genel Başkanı’na sesleniyorum; faşizmin yolu çıkmaz sokaktır. Dünyanın neresine bakarsanız, faşizmi ve baskıyı çare olarak gören bütün anlayışlar, bu çıkmaz sokaktan büyük acılar yaşatarak toplumu felaketin eşiğine getirmiştir. Dünyanın bütün liderlerine ahkam kesiyor. Almanya diyor, Almanya çoğunluğu zenginlik olarak gördüğü için böyle.”

‘Devleti beka değil, adalet sorunu var’

AKP MKYK üyesi Ayhan Oğran’ın sözlerini hatırlatan Baydemir şöyle devam etti: “Çok açık bir dille itiraf etti ki; yeni bir devlet inşa ediyorlar. Ona böbürleniyorlar ve azarlıyorlar. Söylemeyin, yapmak istediğiniz budur. Bu denenmiş ve sınanmış, insanlığa acılar yaşatan zihniyettir. Bu zihniyet Şêx Seid, Koçgiri ve Dersim katliamını yaşattı. Devletin eski sahipleri, yeni sahipleri, kendi zihniyetini bir format olarak çekiyorlar. Devletin beka sorunu varmış. Devletin beka değil, adalet sorunu var. Bunu da Vicdan ve Adalet çığlığı ile bizler aşacağız. Geleceğe onurlu günler armağan edeceğiz.”

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