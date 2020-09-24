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Yaramazlara biraz batar!

Bayburt’taki tünel inşaatında patlama: Sekiz işçi yaralandı

Bayburt’ta, Kop Dağı Tüneli inşaatında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre yaralanan sekiz işçi hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre patlamanın gaz sıkışması sonucu meydana geldiği tahmin ediliyor.

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Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, AFAD ekiplerinin belirlemelerine göre içeride mahsur kalan olmadığını, alandaki çalışmaların yeni bir sıkıntı yaşanmaması için dikkatli şekilde sürdürüldüğünü aktardı.

Vali, yaralıların sağlık durumuna ilişkin şunları söyledi: “Hayati tehlikeleri bulunmayan sekiz yaralının tedavileri hastanelerde sürüyor. Patlamanın etkisiyle bazı yaralıların vücutlarında yanıklar oluştu.”

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