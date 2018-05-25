Bayburt Grup’un ‘sınavı’: Gazeteci Toker’e 1.5 milyon liralık bir dava daha

Cumhuriyet yazarı Çiğdem Toker’e, 22 Ekim 2017 tarihinde yazdığı ‘Tasarruf arıyorsanız metro ihalelerine bakın’ başlıklı yazısında adı geçen ‘Şenbay Madencilik’ tarafından 1.5 milyon liralık manevi tazminat davası açıldı.

Gazetesine konuşan Toker, “Bu hakkımda açılan ikinci 1.5 milyon liralık dava. Gazetecilik halkın parasının kamu kaynaklarını kulanan ve dağıtanları, bizlerden bunun için oy isteyen iktidarları denetleme işidir. Dünyanın her yerinde böyledir. Bu davalar açıldı diye kamu kaynaklarının nasıl harcandığını kimlere aktarıldığını gazetecilik ve hukuk dairesinde sorgulamaktan vazgeçecek değiliz” dedi.

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Kamu ihalelerinin gözde firmalarında Bayburt Grup’a ait Agrobay Seracılık tarafından Toker’e ‘Rusya’ya domatesler de ‘Bayburt’tan’ başlıklı yazısı nedeniyle açılan 1.5 milyon liralık bir dava daha bulunuyor.

Toker yazıda ne dedi?

Cumhuriyet yazarı, ‘Tasarruf arıyorsanız metro ihalelerine bakın’ başlıklı yazısında, Gayrettepe-yeni havalimanı metro ihalesinin Şenbay-Kolin ortaklığına verildiğini ve Bayburt Grup bünyesindeki Şenbay’ın Başbakan Binali Yıldırım’a yakın olduğunu yazmıştı.

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Yazının ilgili bölümü şöyle:

“Ulaştırma Bakanlığı’nın ‘verdiği’ bir metro hattı var.

Gayrettepe-yeni havalimanı epey bir gecikmeyle, geçen yıl sonu 1 milyar Avro’ya Şenbay-Kolin ortaklığına verilmişti. Verilmişti diyoruz çünkü ortada bir ihale emaresi yok.

Ve dikkat: 1 milyar Avro’luk bu ‘iş’, dövizin tırmandığı, berberlerin camlarına ‘TL’ye çevirme makbuzunu getirene bedava tıraş’ yazılı kâğıtlar yapıştırdığı günlerde verildi.

Hattı yürüten ikiliden biri olan Kolin, 3. Havalimanı’nı yapan beşli grupta.

Diğeri Bayburt Grup bünyesindeki Şenbay. Şenbay’a bu hattın verilmesinde; gerek piyasa gerekse siyaset arenasında giderek daha çok konuşulmaya başlanan ‘Başbakan Yıldırım’a yakınlık kriter midir?’ sorusu meşrudur. (Şenbay’ın kardeş şirketi Aga Enerji de Rize Havalimanı ihalesini Cengiz İnşaat ile birlikte kazanmıştı.)

1 milyar Avro’luk işi verdiniz de, 3. Havalimanı’nın açılmasına bir yıldan az zaman kaldı.

Nasıl bitecek 33 km’lik bu hat?”