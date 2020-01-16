Bavulunda 20 kuşla yakalanan Belçikalı ‘kaçakçı’ tutuklandı

Peru’nun başkenti Lima’daki havalimanında, kimliği Hugo Conings olarak açıklanan bir Belçikalı bavulunda 20 kuşla yakalandı. 54 yaşındaki Conings tutuklandı.
Polis, bavulu aranan Conings’in, kutuların içine koyduğu kuşları ülkeden yasa dışı yollardan çıkarmaya çalıştığını, İspanya’nın başkenti Madrid’e uçup orada satmayı planladığını açıkladı. Susuz kalan kuşların veteriner gözetiminde olduğu belirtildi.
Aralarında tangara gibi kuş türlerinin kaçakçılığını yaptığını itiraf eden Conings’in beş yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.