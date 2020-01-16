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Yaramazlara biraz batar!

Bavulunda 20 kuşla yakalanan Belçikalı ‘kaçakçı’ tutuklandı

Peru’nun başkenti Lima’daki havalimanında, kimliği Hugo Conings olarak açıklanan bir Belçikalı bavulunda 20 kuşla yakalandı. 54 yaşındaki Conings tutuklandı.

Tangara chilensis. Fotoğraf: www.hbw.com (temsili)

Polis, bavulu aranan Conings’in, kutuların içine koyduğu kuşları ülkeden yasa dışı yollardan çıkarmaya çalıştığını, İspanya’nın başkenti Madrid’e uçup orada satmayı planladığını açıkladı. Susuz kalan kuşların veteriner gözetiminde olduğu belirtildi.

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Aralarında tangara gibi kuş türlerinin kaçakçılığını yaptığını itiraf eden Conings’in beş yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

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Rabia Naz olayını araştıran polis: Üzerinden araç geçse izi olur; izler sürtünmeye bağlı

Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli bir şekilde ölen Rabia Naz Vatan’ın ölümünün araştırılması için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu’nda bilgi veren Teknik Takip ve İşletme Büro Amiri Hüseyin Emir, ‘Rabia Naz’ın üzerinden araç geçmesi halinde herhangi bir izin kalmamasının mümkün olmadığını’ söyleyerek ölü muayene tutanağında, küçük kızın vücudunda darbe belirtisi görülmediğini öne sürdü. Emir, “Şu ayağın üzerinden en az bir tonluk araç geçmesi durumunda herhangi bir iz kalmaması mümkün değil. Kızımızın vücudundaki izlere bakıldığında bir darbe belirtisi görmüyoruz” dedi.

CHP: BTK’nın Wikipedia yasağını kaldırmak için tebligat beklemesi, ‘arıza çıkarmak’

CHP, Anayasa Mahkemesi kararı açıklandıktan sonra gerekçeli kararı, gerekçeli kararı yayınlanmasından sonra da ilgili mahkeme kararını bekleyen ve karara ilişkin ‘tebligatın’ ulaşmamasını gerekçe gösteren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) tepki gösterdi. TBMM’de konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, BTK’nın kararı uygulamak için ‘tebligat’ beklemesini ‘arıza çıkarmak’ olarak niteleyerek, ‘hukuksuzluk ve hak ihlalinin kasten yapıldığını gösterdiğini’ belirtti.

Wikipedia erişime açıldı

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) erişime kapatılmasını hak ihlali sayan kararının gerekçesinin Resmi Gazete’de yayımlanması, ardından Ankara 1’inci Sulh Ceza Hakimliği’nin, açılması yönünde karar vermesi ardından, bu gece saat 22:30 sıralarında erişime açılacağı duyurulan Wikipedia’ya artık Türkiye’den ulaşılabiliyor. Kararı uygulayan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) web sitesindeki sorguda ise kurumun ‘uyguladığı bir kararın bulunmadığı’ bilgisi ile karşılaşılıyor.

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