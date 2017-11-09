‘Batur Abi’ye veda: Basketbol efsanesi Mehmet Baturalp hayatını kaybetti

Eski basketbolcu ve milli takımın eski antrenörlerinden Mehmet Baturalp hayatını kaybetti.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören 81 yaşındaki Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği Başkanı Baturalp, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

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Son yıllarında televizyonlarda basketbol yorumculuğu yapan basketbol dünyasının ‘Batur Abi’si, aynı zamanda Fenerbahçe’nin yüksek divan kurulu üyesiydi.

Baturalp’in cenazesiyle ilgili bilgiler, daha sonra açıklanacak.

Baturalp kimdir?

Hürriyet’in aktardığına göre 1936 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Baturalp, Darüşşafaka Lisesi’nde basketbola başladı ve lise takımında parladı.

1954 yılında Fenerbahçe’ye transfer oldu ve bu takımın 1954-55 sezonunda tarihinde ilk kez İstanbul

Basketbol Ligi şampiyonu olmasında pay sahibi oldu.

1967 yılına kadar sarı-lacivertli formayı giyen ve basketbolu bu takımda bırakan Baturalp, 1957, 1959 ve 1965

Türkiye şampiyonlukları, 1955, 1956, 1957, 1963, 1964, 1965, 1966 İstanbul şampiyonlukları, 1958, 1959,

1960, 1961 Federasyon Kupası şampiyonluklarını ve 1967 Türkiye Kupası şampiyonluklarını yaşadı.

1957, 1959 ve 1963 yıllarında Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda milli takım formasıyla mücadele etti. Toplamda

iki kez genç, 71 kez de A millî takım formasını giyen Baturalp, 10 Ocak 1968 günü Fenerbahçe’nin Avrupa Kupa

Galipleri Kupası’nda Fransız Kupa şampiyonu Asvel’i 68-61 yendiği maçta aktif basketbolculuk yaşamını

noktaladı.

Antrenörlüğe 1965-1966 sezonunda Fenerbahçe’de oyuncu-antrenör olarak başladı ve İstanbul şampiyonluğu

yaşadı. 1967-1968 İTÜ’yü tarihinde ilk kez Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluğuna ulaştırdı. Bu başarısını 1970

yılında da tekrarladı. 1969-72 yılları arasında Fenerbahçe’yi de çalıştırdı ve 1971 yılında Türkiye ikinciliği

kazandı.

1971, 1973 ve 1975 yıllarında Avrupa Basketbol Şampiyonası’na katılan Türk millî takımını idare etti ve bu

takımla 1973’te Avrupa sekizinciliğine ulaştı. Bu sonuç 1951’deki altıncılıktan 1997’deki sekizinciliğe dek millî

takımın 46 senede ulaştığı en iyi derece oldu.

1979-1982 yılları arasında bir kez daha Fenerbahçe’nin antrenörlüğünü yapan Baturalp, Eczacıbaşı ile 1987-

1988 sezonunda özlediği şampiyonluğa ulaştı. Tamer Oyguç ve Orhun Ene gibi genç yıldızlara genç Amerikalı

Larry Richard’ı monte ederek şampiyon olan Baturalp, Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı da kazandı. 1988-1989 sezonunda da aynı başarıyı tadan Baturalp 1989 yılında Paşabahçe ile anlaştı ve bu takımla 1990 ve 1992 yıllarında final oynadı.

Baturalp, 1990-92 döneminde millî takım antrenörlüğünü son kez Murat Didin’le birlikte üstlendi.