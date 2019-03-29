Batuhan Çolak: Sandık itirazlarının önüne geçilmesi için birtakım olaylar tertiplenecek

1 hafta kadar önce çok önemli bir istihbarat aldım.

İddiaya göre, Yavaş’ın seçimi önde götürmesi durumunda ve yüksek oy çıkacak bölgelerde sandık itirazlarının önüne geçilmesi için birtakım olaylar tertiplenecek.

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Gelen bilgi notunda şok ifadeler var… Aynen aktarıyorum:

“Yüzlerce insandan bahsediyorum, iri kıyım, eşkali bozuk paralı askerler… Seçim günü bu insanlar, 2014 seçimlerinde olduğu gibi oyların düşük olduğu bölgelere gönderilecek. Herhangi bir itirazda, bunlar vatandaşa saldıracak ve geçen seçimde olduğu gibi oyları çalacaklar. Pazar günü ben de bu ekibin içinde olacağım zaruri sebeplerden dolayı. Lütfen rica ediyorum bunu Mansur Bey ve ekibine ulaştırın.”

Anlaşılan o ki bu istihbarat Mansur Yavaş’a da iletilmiş.

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Batuhan Çolak’ın yazısı