Batuhan Çolak: MHP’nin hukukçusu FETÖ’cü çıktı!

Bu sırada kamuoyunu da yakından ilgilendiren çok önemli bir rapor hazırlandı. 12. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne MHP Genel Merkezi’nin savunması olarak sunulan rapor, Hukuk Profesörü Hüseyin Hatemi ve Dr. Burcu Kalkan Oğuztürk imzası taşıyordu. O dönemde Bahçeli muhalifleri, Hatemi üzerinden eleştiri yaptılar, eşi Kezban Hatemi’nin akil insanlar heyetinde olduğunu hatırlattılar. Ancak raporun en kritik ismi hiç konuşulmadı; Burcu Kalkan Oğuztürk. Hatemi’nin manevi kızı olarak biliniyor, raporun neredeyse büyük kısmını kendisi hazırladı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında KHK ile görevinden uzaklaştırıldı, sonrasında ise yine KHK ile görevine iade edildi.

Oğuztürk için devletin haber ajansı AA’dan öyle bir haber çıktı ki akıllara durgunluk verecek cinsten. Hazırlanan iddianameye göre; Burcu Kalkan Oğuztürk hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis isteniyor. İddianamede inanılmaz ifadeler ve kanıtlar var. Bu iddianameden sonra Oğuztürk iade edildiği üniversitede tekrar açığa alındı. Eşinin FETÖ’nün THY’deki imamlarından biri ve halen tutuklu olduğunu da hatırlatalım.

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Batuhan Çolak’ın yazısı