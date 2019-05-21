Batuhan Çolak: Konu, Başakşehir’e giden paraların hangi vergilerimizden kesildiği sorusudur

Dönelim tekrar çöken Başakşehir projesine.

Galatasaray maçında bir kez daha yıkıldı.

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Ama asıl yıkılan Türkiye’de birçok kurumu, şirketi; parti kurumu, parti şirketi haline getiren zihniyetin çöküşüydü.

Şimdi konuşmamız gereken konu Başakşehir’e giden paraların hangi vergilerimizden kesildiği sorusudur.

Başakşehir projesine giden paralar nereden temin edilmekte, hangi ilişkiler sonucunda bu kulübe gelmektedir?

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AK Parti, kendine yakın örgütlü bir kitle oluşturayım derken karşısında çok büyük bir nefret havzası oluşturuyor.

Başakşehir’in şampiyon olmadığına sevinen on milyonlarca insandan bahsediyoruz. Bu bir sosyolojik gerçekliktir; yönetim erklerinin dili, yöntemi nefreti körüklüyor. Dahası vatandaşın parası açıkça çarçur ediliyor.

Batuhan Çolak’ın yazısı