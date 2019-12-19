Batuhan Çolak: Google’ın kararı S-400 krizinden daha kritik

Günlerdir siyasi partilere, Meclis’e, bütçe görüşmelerine bakıyorum. Rekabet Kurumu’nun kestiği ceza sonrasında Google’ın Türkiye’yi hedef alan açıklamaları ve yaptırım girişimleriyle ilgili tek bir açıklama, yorum ve değerlendirme bulamıyorum.

Çünkü kısır siyaset; okumaya, araştırmaya, yeniliklere ve teknolojiye kapalı. Köşe yazarları, gazete ve televizyonlar da meseleye çok hâkim değil.

Reklam

Ancak konuyu tek bir cümle ile özetlemek gerekirse; S-400 krizinden kat be kat daha kritik bir süreçle, krizle karşı karşıyayız.

Batuhan Çolak’ın yazısı