Batuhan Çolak: Gezici’den gelen verilere göre Akşener’in oyu yüzde 27

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oyları, AK Parti ve MHP’nin aldığı oyların altında gözüküyor.

Bu değişim, MHP seçmeninin milletvekili seçiminde Cumhur İttifakı’na oy verip, başkanlık seçiminde tercihini Meral Akşener’den yana kullanacağını gösteriyor. Tıpkı Mansur Yavaş’ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemdeki gibi. O zamanlar MHP’nin adayı Mevlüt Karakaya yüzde 7 oy alırken, il genel meclisi seçimlerinde MHP’nin oyu yüzde 17’ye yükselmişti. MHP’li seçmenin büyük çoğunluğu büyükşehirde oyunu Mansur Yavaş’tan yana kullanmıştı. Yine benzer bir refleks ortaya çıkıyor.

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Gezici anket firmasından gelen son verilere göre Akşener’in oyu yüzde 27 seviyesinde.

İYİ Parti’nin oylarından yüzde 8 daha fazla.

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Gelen anket sonuçları özellikle Cumhurbaşkanlığı külliyesindeki rahatsızlığı da artırdı. Çünkü CHP ve İYİ Parti’ye anket gönderen firmalar, AK Parti’ye de gönderiyor.

Böyle bir tabloda AK Parti’den çok sürpriz paket açıklamaları, ikramiye ve af girişimleri gelebilir.

Batuhan Çolak’ın yazısı