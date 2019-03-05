Batuhan Çolak: Erdoğan hiç olmadığı kadar yalnız

Söylemleriniz, vaatleriniz ve konuşma metinleriniz hiç olmadığı kadar kötü. Sizi savunanların üslupları, köşe yazıları, haberleri avamlaşmış, bayağılaşmış…

Hükümete yakın medyadaki yayınların kalitesizliği, öne çıkan ekran yüzlerinin vasatlığı ise Türkiye’nin getirildiği tablonun kısa bir özeti gibi.

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Erdoğan şu anda olası bir başarısızlığının tek sorumlusu olarak Gül ve ekibini göstermeye hazırlanıyor.

Özetlemek gerekirse AK Parti’nin bugün gerilemesinin 4 ana nedeni var;

1. FETÖ’nün illegal yöntemleri, siyaset dışı alan açmada artık kullanılamıyor,

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2. Beslenilen siyasi kaynaklar, yol arkadaşları dışlanmış, ötekileştirilmiş,

3. 16 yıldır izlenen ekonomi politikaları çökmüş.

4. Ve dahası Erdoğan hiç olmadığı kadar yalnız…

Batuhan Çolak’ın yazısı