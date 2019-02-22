Batuhan Çolak: Bölge adliye mahkemelerine çok önemli bir yetki tanımlanıyor

Yargıtay’ın iş yükünün hafifletilmesi bahane edilerek yapılan bu değişiklikle bölge adliye mahkemeleri oldukça kritik bir pozisyona getiriliyor.

Duruşma olmaksızın cezada indirim yapılabilecek. Bu cezai indirimler için, Yargıtay içtihatları dikkate alınır mı meçhul. En önemlisi de duruşma bile yapılmaya gerek kalmaksızın ceza indirimleri bölge mahkemeleri eliyle gerçekleştirilebilecek!

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Yargıtay, iş yükü hafifletiliyor denilerek olabildiğince pasifize edilirken, bölge adliye mahkemelerine çok önemli bir yetki tanımlanıyor.

Bölgesel anlamda birçok gücü elinde bulunduran isimler bu mahkemeler üzerinde baskı kurabilecek, hatır-gönül ilişkileri devreye girebilecektir.

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Yargıtay’ın kurumsal ulaşılmazlığı, bölge adliye mahkemeleri aracılığıyla bambaşka bir boyuta taşınabilir.

Yargıtay’a temas edemeyen kişiler, bölge adliye mahkemeleri üzerinde baskı kurabilirler. Dahası küçük dosyalarla başlayan yetkilendirme süreci, ilerleyen dönemde çok daha etkin dosyaların Yargıtay yerine bölge mahkemelerine sevkine neden olabilir.

Batuhan Çolak’ın yazısı