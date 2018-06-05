Batuhan Çolak: Bir kulüp başkanı Erdoğan’ı ölümle tehdit etse acaba neler olurdu?

O mesaj, Gaziantepspor’un resmi hesabından da paylaşılarak yüz binlerce kişiye gönderiliyor.

Söz konusu kişiyi biraz araştırdığınızda AKP’ye yakın olmak için her şeyi yaptığını, her fırsatta Belediye Başkanı Fatma Şahin ile fotoğraflar çektirip paylaştığını görüyorsunuz.

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Bu tehditlerden sonra ne mi oluyor dersiniz? Hiçbir şey… Savcılar, hâkimler sessiz!

Bir anne, bir kadın, bir parti genel başkanı ve bir Cumhurbaşkanı adayı…

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İftiraya uğrayıp, ölümle tehdit ediliyor. Adalet ise ortalarda yok.

Düşünün ki tanınan ve kitlesi olan bir kişiye bunlar yapılıyorsa, sıradan vatandaşın vay haline…

Canımıza zeval gelmeyen her gün için şükretmemiz lazım.

Bir de bu olayı tersten düşünelim…

Bir kulüp başkanı Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan’ı “FETÖ’cü ilan edip, herkese açık bir şekilde, sosyal medya üzerinden ölümle tehdit etse” acaba neler olurdu?

Türkiye’nin gündemi bir anda değişir, bırakın başkanı, o kulübün zerresi bile kalmaz.

Batuhan Çolak’ın yazısı