Batuhan Çolak: Belediyelerde normalleşme süreci kurumlara yansırsa parti devletinin sonuna geldik

31 Mart gecesi sandık iradesine, sonuçları yanlış açıklayarak darbe yapmak isteyenlere karşı henüz harekete geçmeyen bir adalet sistemimiz var.
Bu sistem, belediyelerin geçmiş dönem yolsuzluklarının üzerine de gitmezse sorun çok daha aşılamaz hale gelebilir.
Özetlemek gerekirse;
AK Parti içindeki rahatsızlık artarak devam ediyor,
Psikolojik üstünlük muhalefetin eline geçmiş durumda,
Büyükşehir belediyelerinin geçmiş dönemlerine ilişkin yolsuzluklar günden güne ortaya çıkacak,
31 Mart gecesi olanlara sessiz kalan Yargı’nın neler yapacağı merak konusu,
Türkiye’de siyaset oldukça hareketli bir döneme giriyor,
Hepsinden de önemlisi belediyelerdeki normalleşme süreci kurumlara da yansırsa parti devletinin sonuna gelmiş bulunuyoruz.