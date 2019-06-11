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Yaramazlara biraz batar!

Batuhan Çolak: Anketlerden gelen sonuçlar İmamoğlu’nun oyunda azalmaya işaret etmiyor

İmamoğlu kendisine geniş alanlar oluşturmak istiyorsa savunma pozisyonuna düşmemesi gerekiyor.

Eğer bu pozisyonda kalırsa, karşısındaki güçlü medya ve algı yönetimi ile baş etmekte zorlanabilir.

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Şu anda anketlerden gelen sonuçlar İmamoğlu’nun oy oranında herhangi bir azalmaya işaret etmiyor.

Ancak AK Parti’nin amacı, İmamoğlu’na oy veren muhafazakâr-milliyetçi seçmeni yakalayabilmek. Bu yüzden de sık sık terörle ilişkilendirme, devlet ile karşı karşıya getirme kartı oynanıyor.

Okuyan, yazan, sorgulayan kesimde bu girişimlerin çok fazla bir karşılığı olmuyor. Ama kararını kitle iletişim araçları üzerinden belirleyen seçmen için bu gibi haberler çok belirleyici. O yüzden ilerleyen günler her türlü gelişmeye gebe…

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Batuhan Çolak’ın yazısı

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