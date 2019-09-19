Batuhan Çolak: AK Parti, trollerini, yazarlarını besleyemez hale geldi

AK Parti, trollerini, yazarlarını besleyemez hale geldi.
Erdoğan da birçok noktada pasif kalıyor, Pelikan yapılanmasının kritik isimleri Erdoğan’a konuşma hakkı tanımadan devreye giriyorlar.
Konu Erdoğan’a aksettirilene kadar, itibar suikastı çoktan yapılıyor ve Pelikancılar istediğini alıyor.
Pelikancıların Türk siyasetinde bu kadar güçlü olmasının tek nedeni tabii ki Erdoğan…
Kendisi bu grupla çalışmaktan memnun. Onların değişkenliğini, köşeli olmamalarını seviyor. Bugün siyah, yarın beyaz, ertesi gün gri olabilirler, adeta bukalemun gibiler.
Erdoğan, bu yapıyı politika değişikliklerinde araç olarak kullanıyor aslında.