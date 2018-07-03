Batuhan Çolak: AK Parti İstanbul Teşkilatı seçimden sonra dört istişare toplantısı yaptı

Ama bu durumda yeni bir soru ortaya çıkıyor; muhalefet neden boş duruyor, neden farklı çıkış kanalları oluşturmuyor?

Örneğin, muhalefetin kanalı olan Halk TV, seçim gecesinin en kritik saatlerinde dakikalarca kitap reklamı yayınlıyordu.

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Herhangi bir medyayı oluşturabilecek bilinç yok. Binlerce iş adamı olmasına rağmen hiçbirinden destek alınamıyor. Muhalefet kendi içinde örgütlü değil.

Parti üyelikleri… Tam bir facia… Kimse kendi içindeki net sayıyı bilemiyor.

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Tüm partilerin Büyükşehir teşkilatlarını inceledim “Acaba seçimden sonra neler yapılıyor” diye… Bir çoğu tweet bile atamazken AK Parti İstanbul Teşkilatı seçimden sonra tam 4 istişare toplantısı yaptı. Toplantılarda ilçe başkanlarından raporlar istendi “Nerede oy aldık, nerede alamadık, bundan sonra ne yapmamız gerekiyor” sorularına yanıt arandı.

Peki bu süreçte muhalefet ne yaptı?

Bırakın teşkilat toplantısını, raporları, öz eleştirileri… Birçoğu şu anda tatilde, whatsApp siyaseti yapıyor, erken yerel seçimi de sosyal medyadan öğreniyorlar!

Batuhan Çolak’ın yazısı