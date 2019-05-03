Batuhan Çolak: AK Parti içindeki ayrışmayı tetikleyen Pelikancı ekip hâlâ çok değerli

Erdoğan, kampın kapanış konuşmasında AK Partili belediye başkanlarına hitaben şu mesajı verdi:

“Yönetimlerinizi, çalışma arkadaşlarınızı belirlerken mutlaka Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkanımıza danışın, konuyu kendisiyle paylaşın, görüşünü, fikrini alın.”

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Erdoğan’ın onay makamı için açıkça adres gösteriyor; Mehmet Özhaseki!

Erdoğan, Hayati Yazıcı, Mustafa Ataş ve Mehmet Özhaseki çerçevesinde siyasetini belirlerken, teşkilatlar konusunda da bu isimlere çok güveniyor.

Cumhurbaşkanı’nın uçağına baktığımızda da nefret dilini benimseyen ve seçim sürecinde epey tepki medya isimlerinin yerlerini aynen koruduklarını gördük. AK Parti içindeki ayrışmayı tetikleyen Pelikancı ekip hâlâ çok değerli.

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Tüm bunları üst üste koyunca Erdoğan’ın hem teşkilat yönetiminden, hem de kullanılan medya dilinden memnun olduğunu görüyoruz.

Bu bakış açısında “ceza kesilmesi, bedel ödemesi gerekenler” ise dışarıdakiler oluyor; AK Parti’ye oy vermeyen vatandaşlar!

Batuhan Çolak’ın yazısı