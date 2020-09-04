Batman’in çekimlerine bir kez daha ara verildi: Robert Pattinson’ın Covid-19 testi pozitif çıktı

Britanyalı başrol oyuncusu Robert Pattinson’ın Covid-19 testinin pozitif çıkması, ‘The Batman’ filminin çekimlerine bir kez daha ara verilmesine neden oldu.

Fotoğraf: Reuters

Bu yıl başında İskoçya’nın Glasgow kentinde başlayan çekimlere salgın nedeniyle altı ay ara verilmiş, bir hafta önce yeniden başlanmıştı.

Reklam

Yapım şirketi Warner Bros, çekimlere yeniden ara verildiğini doğruladı.

Açıklamada, yapım ekibinden bir kişide corona virüsü tespit edildiği belirtildi, ancak isim verilmedi.

ABD ve Britanya basını bu kişinin 34 yaşındaki Pattinson olduğunu duyurdu.

Reklam

Fotoğraf: BBC

Vanity Fair’in haberine göre sinemaseverlerin ‘Alacakaranlık’ serisinden tanıdığı Pattinson, çekimler başladıktan birkaç gün sonra, Britanya’nın başkenti Londra yakınlarında virüsü kaptı.

Pattinson cephesinden açıklama gelmedi.

Haziran 2021’de vizyona girmesi planlanan filmin vizyon tarihi Ekim 2021’e ertelenmişti. Yeni Batman filminin yönetmeni Matt Reeves.