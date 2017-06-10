‘Batman’i canlandıran oyuncu Adam West hayatını kaybetti

Oyuncu Adam West, 88 yaşında kan kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

Oyuncunun bir süredir kanser hastası olduğu, cuma günü Los Angeles’taki evinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Ailesi, oyuncunun ölüm haberini şu sözlerle duyurdu: “Babamız kendisini her zaman parlak şövalye olarak görürdü ve hayranlarının hayatlarına olumlu bir etki bırakmayı amaçlardı. Her zaman kahramanımızdı ve öyle olmaya devam edecek.”

1960’lı yıllarda ‘Batman’i canlandırarak hafızalara kazınan West, animasyon dizileri ‘Family Guy’ ve ‘Simpsons’da da seslendirme yapmıştı.